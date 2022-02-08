В 3,8 секунды от медали: Цветков занял четвёртое место в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине

| Сергей Стариков

Российские биатлонисты остались без медалей в индивидуальной гонке на Олимпийских играх. Александр Логинов и Эдуард Латыпов с тремя промахами заняли десятое и 11-е места соответственно, а лучший результат показал Максим Цветков, уступивший всего 3,8 секунды обладателю бронзы — норвежцу Йоханнесу Бё. Золото выиграл француз Кентен Фийон Майе, а серебро досталось белорусу Антону Смольскому.

В преддверии мужской индивидуальной гонки эксперты сходились во мнении, что у российских биатлонистов гораздо больше шансов завоевать медали в этом виде программы, чем у соотечественниц. Это отмечал и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, и бывший наставник национальной команды Анатолий Хованцев. В этом с ними было трудно не согласиться. На этапах Кубка мира отечественные спортсмены довольно неплохо смотрелись в индивидуалках, особенно в Антерсельве, где трое россиян финишировали в десятке сильнейших. Правда, если ставший седьмым Александр Логинов и завоевавший бронзу Карим Халили попали в состав на Олимпиаду, то золотой медалист Антон Бабиков приглашения не получил.

Кроме того, превзойти результаты девушек было несложно. Накануне российские биатлонистки неудачно провели гонку: Евгения Буртасова и Ульяна Нигматуллина расположились в восьмом десятке, Светлана Миронова стала 23-й, а в десятку заехала лишь Кристина Резцова. Ходом она могла конкурировать с сильнейшими, но два промаха на третьем огневом рубеже лишили её шансов на награды.

Поэтому неудивительно, что тренерский штаб сборной России сделал ставку на опытных стрелков. Именно этим можно объяснить отсутствие в заявке Даниила Серохвостова, которого многие ожидали увидеть в 20-километровом забеге. Его место занял более опытный и стабильный на рубеже Максим Цветков, которому выпало стартовать первым номером. Компанию ему составили Логинов, Халили и Эдуард Латыпов. В Антерсельве он не выступал в индивидуальной гонке, но на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде финишировал седьмым.

Можно сказать, что ставка на Цветкова всецело оправдала себя. Ходом он уступал только признанным спринтерам, а на стрельбище был практически идеален. Максим был точен на первых трёх огневых рубежах, что позволило ему выйти в лидеры гонки. Безусловно, в этом ему помогли конкуренты, которые были не так стабильны. На первой же лёжке промазал Йоханнес Бё, на стойке ошибку допустил лидер общего зачёта Кубка мира Кентен Фийон Майе.

Однако безупречно отработать на второй стойке Цветкову не удалось. Он снова стрелял спокойно и размеренно, выцеливая каждый выстрел, но дрогнул в решающий момент. Последняя мишень осталась незакрытой, что лишило Максима шансов побороться за золото, а впоследствии оставило за пределами пьедестала. Его обошли и допустившие по два промаха Фийон Майе и Йоханнес Бё, а также Антон Смольский. Белорус подтвердил статус признанного снайпера и обошёлся без штрафных минут, что и позволило ему завоевать серебро.

Тем обиднее для Цветкова, что от бронзовой медали его отделили всего 3,8 секунды. Если Фийон Майе демонстрировал феноменальную работу ног и был недосягаем для оппонентов, то Бё был не так убедителен, как обычно. Но даже этого хватило Йоханнесу, чтобы взобраться на подиум. На последний круг он уходил с 11-секундным отставанием от россиянина, но всё же обошёл его.

До последнего за первое место сражался и Логинов. Он великолепно шёл по дистанции, ходом уступая лишь лидеру общего зачёта КМ, поэтому даже осечка на втором рубеже не лишала его шансов стать олимпийским чемпионом. К заключительной стрельбе Александр подходил в ранге теневого лидера — он уже знал результат Цветкова и понимал, что в случае отсутствия ошибок с огромным отрывом возглавит гонку. Но совладать с нервами россиянин не сумел и дважды выстрелил в «молоко».

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После этого рассчитывать на награды уже не приходилось. Логинов продолжил демонстрировать отличный ход по дистанции, в итоге уступив по этому показателю лишь Фийону Майе (+ 40,2 секунды) и Бё-младшему (+ 9,1), но не сумел попасть даже в пятёрку. Александр занял десятое место и пропустил вперёд Скотта Гоу, Бенедикта Долля, Романа Реса, Тарьея Бё и Фабьена Клода. Причём не закрывшему лишь одну мишень норвежцу он проиграл всего 10,6 секунды.

Рядом с Логиновым расположился Латыпов, сумевший отстреляться чисто лишь на первой лёжке. На трёх следующих рубежах он стабильно допускал по одной осечке — не слишком много, чтобы выпасть за пределы топ-20, но более чем достаточно, чтобы лишиться шансов на награды. Перед заключительной стойкой он занимал промежуточную 13-ю строчку и лишь благодаря ошибкам других биатлонистов сумел подняться выше.

Среди представителей сборной России разочаровал лишь Халили. После успеха в Антерсельве его справедливо записывали в претенденты на награды, но сам Карим перечеркнул свои шансы уже на первой лёжке. Две штрафные минуты и 77-е промежуточное место — не лучший старт для обладателя бронзы этапа КМ на этой дистанции. Выправить положение не удалось. По трассе он шёл достойно (19-й результат), но стрельба не ладилась. В итоге он стал худшим среди россиян в данном аспекте (четыре промаха) и занял лишь 34-е место с отставанием 4 минуты 39,1 секунды.