Круг Резцовой, подвиг Логинова и борьба Латыпова: как российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете на ОИ

| Владимир Зайвый

Российские биатлонисты впервые выиграли медаль в смешанной эстафете на Олимпийских играх. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов стали бронзовыми призёрами, уступив только командам Норвегии и Франции. По ходу гонки отечественные спортсмены опускались на седьмое место и поднимались на первое, а в итоге судьба всех наград решилась в финишном створе.

Отличительной особенностью любых соревнований в горном кластере зимней Олимпиады стал крайне сильный и холодный ветер, превративший борьбу за медали в особенно тяжёлое испытание. С капризами погоды приходилось мириться и прыгунам с трамплина, и участницам женского скиатлона, который принёс сборной России первую медаль. Но сильнее всего ветер должен был повлиять на розыгрыш первых наград в биатлоне.

Соревнования стреляющих лыжников начались со смешанной эстафеты. Если на Кубке мира страны могут себе позволить эксперименты с составом в этой дисциплине, то на Олимпиаде уже никто не отказывался от шанса начать Игры с медали. В российской команде три первых этапа были закономерно отданы Ульяне Нигматуллиной, Кристине Резцовой и Александру Логинову. Финишёром же тренеры выбрали Эдуарда Латыпова. По поводу его кандидатуры возникали сомнения, так как спортсмен ещё мог не преодолеть кризис, вызванный долгим январским карантином. Но раз он оказался в составе, это означало, что форма к нему вернулась.

Ветер действительно оказался главным врагом биатлонистов в первый медальный день Олимпиады. Уже на первой лёжке далеко не всем фаворитам удавалось отработать чисто, а лидерство благодаря удачной стрельбе захватили итальянка Лиза Виттоцци, финка Суви Минккинен и даже китаянка Мэн Фаньци. Не избежала ошибок и Нигматуллина, отступившая сразу на седьмое место. Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн тоже задержалась на рубеже, но её отвлекли неполадки с оптикой.

Очень волнительной получилась для Нигматуллиной следующая стрельба. С первой попытки она не закрыла сразу три мишени, и если бы исправить свои ошибки ей не удалось, то отставание стало бы совсем катастрофическим. Нервы россиянки выдержали такое испытание, и она всё-таки осталась шестой, но Виттоцци она проигрывала почти минуту. При этом бежала Нигматуллина весьма неплохо, проиграв на своём этапе только Ройселанн, сумевшей перехватить лидерство.

Резцова не бросалась сразу в погоню, стараясь сохранять концентрацию для стрельбы. Это сразу дало хороший результат — лёжку удалось пройти с одним промахом, что с учётом ветреной обстановки было большой удачей. Но к следующему возвращению на рубеж условия стали ещё хуже. Показывавшая блестящий ход норвежка Тириль Экхофф заработала ещё два штрафных круга вдобавок к одному на лёжке, а белоруска Анна Сола не закрыла сразу три мишени.

У Резцовой был прекрасный шанс вырваться на первое место, но она сама удлинила себе дистанцию на 150 метров. На трассу она вернулась седьмой всё с тем же минутным отставанием от лидера, что было до начала этапа. Но всё-таки надежда на медаль в тот момент ещё существовала — из тех команд, что были впереди, только половина могла похвастать достойным мужским составом.

«После штрафного круга мысли были — бежать как можно быстрее. Я видела девчонок, которые заходили и на два круга. Понимала, что на следующих двух этапах может случиться всё, что угодно. И нужно скорее отправить в гонку Саню Логинова, чтобы он всё решил», — сказала после гонки Резцова.

Логинов не ускорялся специально, но он всё равно оказывался быстрее лидировавшего француза Эмильена Жаклена и на первом, и на втором круге, а стрельбу лёжа прошёл чисто. Однако подняться выше это не помогло — именно в тот момент ветер ненадолго успокоился, и точно отработать удалось всем спортсменам. Перед решающей стрельбой стоя, на которой Логинов крайне нестабилен, он оставался вдали от медальных разборок.

Но этот рубеж оказался невероятно счастливым для россиянина. Каждый, кто бежал перед ним, допустил как минимум три промаха, а Жаклен и норвежец Тарьей Бё не смогли их всех исправить. Логинов же воспользовался только двумя дополнительными патронами и сразу же оказался первым. Тогда он наконец-то словно освободился от оков и показал всю свою мощь на дистанции. Эстафету Латыпову Логинов передал с 17-секундным запасом по отношению к сборным Швеции, Франции, США и Норвегии.

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«С первого дня, когда мы приехали в Китай, здесь такой ветер. Иногда он был сильнее, иногда слабее. И когда приходил на рубеж, ветер уже не был сюрпризом. Надо было работать по такому же ветру, как и на тренировках. Но удалось уверенно отработать на стрельбе, поэтому получился такой результат», — прокомментировал свой подвиг на стойке Логинов.

Латыпов с первых метров дал понять, что с ним уже всё в порядке и к борьбе за медали он готов. На первом круге он не позволял сокращать отставание, хотя бежали за ним такие лидеры сезона, как норвежец Йоханнес Бё, француз Кентен Фийон Майе и швед Себастьян Самуэльссон. После лёжки россиянин и вовсе оторвался на 22 секунды, но так он только спровоцировал погоню за собой. К решающей стрельбе преимущество уменьшилось почти вдвое.

Латыпов прибыл на рубеж первым и снова ограничился одним промахом. Но Фийон Майе и Бё показали не только такую же точную, но и более быструю стрельбу. Француз уже тогда догнал россиянина, а норвежец присоединился к ним чуть позже. Самуэльссон же накала борьбы не выдержал и на последнем круге не представлял больше никакой опасности. Сборной России была гарантирована первая за восемь лет олимпийская медаль, но оставался открытым вопрос, какая именно.

На последнем круге Латыпов тянул за собой первого и пятого номеров общего зачёта Кубка мира, которые очень долго не рисковали выходить вперёд. И только на финише между ними начались полноценные разборки. Российский биатлонист всё-таки не удержал их за собой, но с учётом того, как непросто для него складывался сезон, а для всей сборной России начиналась эта эстафета, бронза стала счастливым результатом.