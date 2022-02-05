Хованцев: Логинов сделал огромный задел, чтобы российские биатлонисты боролись за первое место

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Ситуация постоянно менялась. В голове происходило что-то несусветное. Последний этап получился очень непредсказуемым», — цитирует Хованцева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Эдуард Латыпов очень хорошо прошёл свой этап, а сама гонка вышла драматичной. Он также похвалил команду за то, что удалось уйти от шведов.

«Наши лупили по полной программе. Это спорт. Кто-то должен быть первым, кто-то третьим. Логинов — красавец. Он сделал огромный задел на то, чтобы мы поборолись за первое место. Эдуард боролся до последнего», — добавил Хованцев.

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине с результатом 1 час 6 минут 12,6 секунды, допустив всего 14 промахов. В составе команды выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Победу одержали норвежцы, а вторыми стали французы.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что биатлонные боги подарили зрителям потрясающую смешанную эстафету.