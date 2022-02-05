Драчёв: надо быть благодарными, что в смешанной эстафете взяли хотя бы бронзу

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Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал бронзовые медали национальной команды в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

РИА Новости