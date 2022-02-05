Драчёв: надо быть благодарными, что в смешанной эстафете взяли хотя бы бронзу

«Вымученная бронза. Мы видим абсолютно непредсказуемый биатлон в Китае. На таком стадионе и при таких погодных условиях для нас всё сложилось гораздо лучше, чем могло бы», — цитирует Драчёва Sport24.
Он отметил, что у девушек не очень получилась гонка, но в целом эстафета всё равно удалась для россиян за счёт стрельбы и хода Александра Логинова.
«Мы не могли удержать первое место. Об этом даже речи быть не может. Ну невозможно бороться с Норвегией и Францией, как бы ни хотелось. Сегодня нельзя было рассчитывать на золото. Надо быть благодарными, что смогли взять хотя бы бронзу», — добавил Драчёв.
Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине с результатом 1 час 6 минут 12,6 секунды, допустив всего 14 промахов. В составе команды выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Победу одержали норвежцы, а вторыми стали французы.
Ранее нынешний президент СБР Виктор Майгуров высказался о бронзе в смешанной эстафете на Олимпиаде.