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Глава СБР Майгуров высказался о бронзе в смешанной эстафете на Олимпиаде

Глава СБР Майгуров высказался о бронзе в смешанной эстафете на Олимпиаде
05.02.2022, 14:25 |

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отреагировал на бронзовые медали национальной команды в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Глава СБР Майгуров высказался о бронзе в смешанной эстафете на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Давно не видел такой интриги в гонке: сильный ветер, непростые условия, выбирались из числа отстающих, лидировали... Пережили многое, и я счастлив. Волнение было очень сильное. Даже будучи спортсменом так не волновался. Рад за ребят, за команду. Будем бороться дальше», — приводит слова Майгурова пресс-служба Олимпийского комитета России.

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине с результатом 1 час 6 минут 12,6 секунды, допустив всего 14 промахов. В составе команды выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Победу одержали норвежцы, а вторыми стали французы.

Ранее бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что Логинов сделал огромный задел для борьбы российских биатлонистов за первое место.

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