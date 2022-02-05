Кристина Резцова рассказала о своих мыслях на штрафном круге в смешанной эстафете

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Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, о чём думала, когда зашла на штрафной круг в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«После штрафного круга мысли были: бежать как можно быстрее. Я видела девчонок, которые заходили и на два круга. Понимала, что на следующих двух этапах может случиться всё что угодно», — цитирует Резцову пресс-служба Олимпийского комитета России.

По её словам, ей хотелось побыстрее передать эстафету Александру Логинову, чтобы он всё и решил в гонке.

«Думаю, эта медаль придаст нам уверенности. Я впервые на Олимпиаде. Немножко всё равно сомневаешься, сможешь ты или нет. Но сегодня я поняла, что у нас есть шансы», — добавила Резцова.

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине с результатом 1 час 6 минут 12,6 секунды, допустив всего 14 промахов. В составе команды выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.

Ранее Нигматуллина назвала победой бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде.