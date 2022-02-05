Нигматуллина считает победой бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде

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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала завоевание бронзы в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

«Не допускаю мыслей о возможной медали во время гонки. Проиграли золото или выиграли бронзу? Мы сегодня могли быть и пятыми. Так что для меня это победа. Мы все совершили ошибки в этой гонке. Теперь у нас отличное настроение на следующие старты», — цитирует Нигматуллину «Спорт-Экспресс».

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине с результатом 1 час 6 минут 12,6 секунды, допустив всего 14 промахов. В составе команды выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.

Ранее Латыпов назвал выдающимся результатом бронзу ОИ в смешанной эстафете.