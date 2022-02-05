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Латыпов назвал выдающимся результатом бронзу ОИ в смешанной эстафете

Латыпов назвал выдающимся результатом бронзу ОИ в смешанной эстафете
05.02.2022, 14:44 |

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями после завоевания бронзы в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Латыпов назвал выдающимся результатом бронзу ОИ в смешанной эстафете
  • ©Clive Rose/Getty Images

«Конечно, я рад, это выдающийся результат в такой конкуренции. Тем более я первый раз на Олимпиаде. Все спортсмены были здесь в некомфортных условиях», — цитирует Латыпова Sport24.

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине с результатом 1 час 6 минут 12,6 секунды, допустив всего 14 промахов. В составе команды выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.

Ранее бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал итоги смешанной эстафеты.

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