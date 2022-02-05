Латыпов назвал выдающимся результатом бронзу ОИ в смешанной эстафете

|

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями после завоевания бронзы в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Конечно, я рад, это выдающийся результат в такой конкуренции. Тем более я первый раз на Олимпиаде. Все спортсмены были здесь в некомфортных условиях», — цитирует Латыпова Sport24.

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине с результатом 1 час 6 минут 12,6 секунды, допустив всего 14 промахов. В составе команды выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.

Ранее бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал итоги смешанной эстафеты.