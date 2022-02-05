«Нам реально удалось невероятное»: Бородавко об успехе Непряевой, ошибке соперниц, удивительной выдержке и диком холоде

| Елена Вайцеховская

Наталья Непряева поступила тактически верно, не став поддерживать скорость Терезы Йохауг на классической части дистанции в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Об этом в интервью RT заявил личный тренер лыжницы Юрий Бородавко. По его словам, именно поэтому работавшие с норвежкой на равных соперницы выдохлись раньше и не смогли на финише помешать россиянке завоевать серебро. При этом специалист не считает, что подопечная смотрелась коньковым ходом лучше, а также верит, что она прибавит в следующих гонках на Играх.

— Первое, о чём хочется спросить — дикий холод в горном кластере Игр. Можно ли заранее как-то подготовить спортсмена к подобным условиям?

— Сказать, что мы готовились к морозам, было бы неправдой, потому что к таким погодным условиям нельзя подготовиться в принципе. Можно только адаптироваться. Здесь у каждого спортсмена есть своя предпочтительная экипировка на случай холодов, Наталья не исключение. Просто никакая одежда не спасает от пронизывающего ветра. Во время самих соревнований чуть проще: там включаются эмоции и на адреналине человек просто перестаёт ощущать холод или боль.

— То есть, Наташа терпела и не плакала?

— Разное было. И разговоры, и слёзы, и ужас. В какой-то момент мне вообще показалось, что Наташа близка к истерике и не очень понимает, как бежать и что вообще происходит. В местных горах очень «тупой» снег, так что не только холод создавал проблемы. Мышцы ведь тоже реагируют на повышенную нагрузку и погодные условия. Всё это накладывало отпечаток на общее состояние. Кто сумел справиться со стрессом, тот дошёл до финиша быстрее.

— Подобная погода наверняка вносит коррективы и в тренировочный процесс?

— Всю работу, которая предшествовала Играм, мы проделали до приезда в Китай, когда были на заключительном сборе в Италии, почти всё шло по плану за исключением последних стартов Кубка мира, которые были отменены. Так что в Китае оставалось акклиматизироваться и сделать финальную доводку. По времени может быть только одна или две тренировки получились у нас часовыми. Все остальные были заметно короче.

— Как вы компенсировали соревновательную практику после отмены этапов Кубка мира в конце января?

— Проводили контрольные гонки между тремя группами. К сожалению не нашли возможности найти и организовать какой-нибудь дополнительный официальный старт.

— Какие качества быстрее всего уходят, когда в выступлениях возникает пауза?

— Прежде всего, теряется соревновательная скорость. Тот самый ход, который наши спортсмены набрали после «Тур де Ски». Я бы сказал, что это в определённой степени психологическая проблема, с которой не всегда получается справиться.

— Мне показалось, что у Наташи на первой половине дистанции не слишком хорошо катили лыжи.

— Думаю, это обманчивое впечатление. Просто слишком высокий темп задала Тереза Йохауг. А те же Карлссон и Андерссон с самого старта очень резко устремились за ней, стараясь не допустить большого отрыва от лидера, но при этом оторваться от остальных. Для Натальи, собственно, это стало наиболее сложным испытанием. В один момент я даже увидел, что у нее рухнули все надежды и она мысленно попрощалась с медалью.

— По каким именно признакам вы это поняли?

— Там был такой тяжёлый участок, где Тереза предприняла мощнейшее ускорение, которое по мере сил поддержали те, кто шёл за ней. А вот Наташа начала на этом отрезке отставать. Вот мне и показалось, что она немножко сдаётся. Хотя в предыдущий день мы как раз говорили о том, что ни в коем случае нельзя на этих подъёмах допускать, чтобы закислились ноги.

Иначе говоря, если бы Наташа попробовала держать предложенный Йохауг темп, она могла вообще не дойти до финиша в числе призёров. Было бы крайне сложно восстанавливаться. Но она молодец — проявила именно ту выдержку, которую нужно. Не зашла за черту с функциональной точки зрения. Ну а потом бойцовские качества, характер и злость всё-таки помогли устоять. Наташа очень быстро переоделась и, благодаря этому, снова увидела спины тех, кто впереди. Остальное было делом техники, словно крылья выросли.

— Видеть спину соперника до такой степени важно?

— Очень. Ты сразу в эту спину вгрызаешься и становится проще подтягиваться. Или как минимум не отпускать. Коньковые лыжи работали у Наташи просто великолепно, спасибо нашему сервису. На спусках она стала нагонять — очень серьёзно подкатывалась.

— Серебро Непряевой в скиатлоне — максимальный предел мечтаний?

— На сегодняшний день — да. Это тот максимально лучший результат, который складывается из нескольких составляющих: функциональной, технической и силовой подготовки. Медального плана у нас заранее не было, как не было и никаких установок со стороны руководства, но нам реально удалось невероятное. Теперь я очень надеюсь на классическую гонку. Что там у Натальи будет больше уверенности, и она навяжет борьбу Йохауг. И вообще рассчитываю, что с каждой гонкой у нас получится набирать, набирать и набирать, как это было на «Тур де Ски». И что во второй половине Игр мы увидим совсем другую Наталью.

— Коньком Непряева выглядела в скиатлоне более впечатляюще, как мне показалось.

— Вам действительно показалось. Скорее это был эффект прекрасно работающих лыж. И того, что соперницы предельно выложились на первой половине дистанции. Хотя напрасно: Наташе хватило сил на финиш, а им нет.