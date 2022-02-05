Лыжница Матвеева: Непряева почувствует вкус медалей и будет дальше завоёвывать их

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Призёрка чемпионата мира 2017 года Наталья Матвеева прокомментировала серебряную медаль российской лыжницы Натальи Непряевой в скиатлоне на 15 км на Олимпиаде в Пекине.

«Очень рада за неё, она большая молодец, дотерпела. Непряева к этому шла весь сезон. Всё будет зависеть дальше от гонок, у нас будет очень сильная команда в эстафете. Всё в наших руках. Сейчас Наталья почувствует вкус медалей и будет дальше завоёвывать их. Первая гонка у кого-то не получилась из наших девчонок, дальше будет лучше», — приводит слова Матвеевой «Матч ТВ».

Непряева пробежала 7,5 км классическим и 7,5 км коньковым стилем за 44 минуты 43,9 секунды и завоевала серебро в скиатлоне. Она принесла России первую медаль на ОИ-2022 и показала лучший результат российских лыжниц на Играх с 2006 года.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на серебро Непряевой в скиатлоне на ОИ.