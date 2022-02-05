Анфиса Резцова: Непряева — просто гордость

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова отреагировала на серебро лыжницы Натальи Непряевой в скиатлоне на 15 км на Олимпийских играх в Пекине.

«Тут даже нечего оценивать! Просто гордость! Наталья Непряева большая умница! Борьба, на самом деле, была очень жёсткая. На финише буквально шажок — и она вторая», — цитирует Резцову «Чемпионат».

Напомним, Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне на 15 км на Олимпийских играх в Пекине. Победу в гонке праздновала норвежка Тереза Йохауг.

Таким образом, россиянка принесла первую медаль в копилку сборной России на Олимпиаде в Пекине.

Ранее Легков прокомментировал серебро Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.