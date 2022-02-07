Драчёв — об итогах индивидуальной гонки у женщин на ОИ: чуда не случилось

|

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался об итогах женской индивидуальной гонки по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Если убрать Кристину Резцову, то девочки в целом провалили эту гонку. У Нигматуллиной десять промахов, у Буртасовой — шесть-семь, у Мироновой — три-четыре и ход слабый. Понятно, что Резцова готовилась отдельно. Это биатлон — к сожалению, очень часто один промах лишает многих медалей. У меня тоже так бывало. Взять всю первую десятку, там многие могли бы стать олимпийскими чемпионками, если бы не промахивались, — Давыдова, Буше. Это классическая биатлонная гонка, где минутный штраф сразу же отбрасывает назад. Болели, переживали за Кристину, однако один рубеж не удался. Ничего, такое бывает. Думаю, что она сейчас больше всех переживает. Будем ждать масс-старта, где она также может проявить себя. На сегодняшний день девятое место — наш результат. Чуда не случилось», — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».

Лучший результат в индивидуальной гонке на 15 км среди россиянок показала Кристина Резцова, занявшая девятое место. Светлана Миронова стала 23-й, Евгения Буртасова — 77-й, Ульяна Нигматуллина — 78-й.

Ранее Тихонов раскритиковал женскую сборную России за выступление в индивидуальной гонке на ОИ.