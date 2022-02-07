Тихонов раскритиковал женскую сборную России за выступление в индивидуальной гонке на ОИ

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил выступление россиянок в индивидуальной гонке на 15 км на Олимпийских играх в Пекине.

«Женской сборной нет у нас уже давно. Резцова только не позволяет совсем с грязью смешать женскую биатлонную команду. Но она и не тренируется с ними. А что с остальными? Разве можно на Олимпийских играх десять раз мазать, Нигматуллина? Это что за разгильдяйство такое? Гнать нужно в шею всех руководителей, никакой их заслуги нет в том, что Резцова хотя бы бежит. Остальных просто не видно, коллектива нет, а Шашилову остается лишь краснеть в эфире», — цитирует Тихонова Sport24.

Лучший результат среди россиянок показала Кристина Резцова, занявшая девятое место. Светлана Миронова стала 23-й, Евгения Буртасова — 77-й, Ульяна Нигматуллина — 78-й.

Ранее Анфиса Резцова высказалась о результате дочери в индивидуальной гонке.