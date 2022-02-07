Анфиса Резцова: на промах меньше Кристина сделала бы — и была бы олимпийской чемпионкой

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала итоги женской индивидуальной гонки по биатлону на Олимпийских играх в Пекине, в которой её дочь Кристина заняла девятое место.
Анфиса Резцова: на промах меньше Кристина сделала бы — и была бы олимпийской чемпионкой
  • РИА Новости

«Индивидуалка для Кристины — это сложно, ведь она нестабильный стрелок. Я удивилась, что на лёжке у неё два промаха, всегда максимум один был. Испугалась на стойке, но она справилась с последним рубежом. Ходом уже психологически подсела. Ёлки-палки, на один промах меньше Кристина сделала бы — и была бы олимпийской чемпионкой. Безумно обидно, однако это биатлон. Всё равно молодец, в других гонках поборется. Она боец, ещё повоюет. Я вопросом задаюсь, как остальные готовились. Они вообще никак не выступают — ни ходом, ни стрельбой. Но это нужно у Михаила Викторовича Шашилова спрашивать. Кристине в плюс, что она отдельно готовилась», — сказала Резцова-старшая Sport24.

Кристина Резцова стала девятой в индивидуальной гонке на 15 км, финишировав с двумя штрафными минутами.

Ранее сообщалось, что немецкая биатлонистка Херрман выиграла индивидуальную гонку на 15 км на ОИ в Пекине.

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