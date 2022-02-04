Зависимость от формы Латыпова и точности Логинова: что ждёт мужскую сборную России по биатлону на ОИ в Пекине

| Владимир Зайвый

Мужская сборная России по биатлону будет готова бороться за несколько медалей на зимних Олимпийских играх в Пекине. В первую очередь стоит надеяться на эстафету, которая в этом сезоне всегда приносила награды. Отличные шансы в личных гонках будут у Александра Логинова и Эдуарда Латыпова, но одному непременно нужно показать идеальную стрельбу, а другому — вернуть былую форму, потерянную после карантина. При этом запасным в команде будет Антон Бабиков, одержавший победу на последнем этапе Кубке мира.

Индивидуальная гонка на 20 км

Результаты в нынешнем сезоне: 1-е место (Бабиков, Антерсельва), 3-е место (Халили, Антерсельва), 7-е место (Логинов, Антерсельва), 7-е место (Латыпов, Эстерсунд)

Результаты на последних ЧМ: 6-е место (Халили, 2021), 7-е место (Гараничев, 2019), 11-е место (Поршнев, 2020)

Результаты на последних ОИ: 3-е место (Гараничев, 2014), 16-е место (Бабиков, 2018), 28-е место (Елисеев, 2018)

Состязания биатлонистов на Олимпиаде в Пекине начнутся со смешанной эстафеты, а первым чисто мужским видом программы станет индивидуальная гонка на 20 км. Парадоксальным образом в ней не сможет выступить спортсмен, который последним побеждал в этой дисциплине на Кубке мира и мог бы считаться основным фаворитом.

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За две недели до Игр в Антерсельве лучшим в гонке с четырьмя огневыми рубежами оказался Антон Бабиков, точно закрывший все мишени. Однако вновь показать идеальную стрельбу в Китае он уже не сможет. Сборная России не получила максимальную квоту, и шестым лишним оказался именно Бабиков. Он остался запасным и сохраняет шанс на то, чтобы выступить, но для этого должно произойти что-то неприятное с кем-то из его соотечественников.

При этом индивидуальная гонка всё равно может считаться перспективной для россиян дисциплиной благодаря Халили, который там же в Антерсельве стал третьим. Этот успех 23-летнего биатлониста был вполне ожидаем. Стрельба всегда была его сильной стороной и однажды уже помогла занять шестое место в 20-километровой гонке на чемпионате мира. В этом сезоне Халили занимает пятое место по точности среди спортсменов, совершивших более 150 выстрелов, — в 88% случаев россиянин закрывает перед собой мишени. Это очень хороший показатель, с которым можно бороться в Пекине за медаль.

Год назад в Антерсельве также побеждал Логинов, который в этот раз последнюю репетицию перед Играми чуть не провалил. Два промаха лишили его возможности побороться за награду, но за счёт скорости он всё равно занял достаточно высокое седьмое место. Слабым местом Логинова остаётся стрельба стоя, и в тех случаях, когда он всё-таки не допускает на ней ошибок, то он почти наверняка может праздновать победу. Если же штрафных минут не избежать, то надеяться россиянину не на что. В этом сезоне так происходит в большинстве его гонках.

Спринт на 10 км

Результаты в нынешнем сезоне: 1-е место (Логинов, Оберхоф), 2-е место (Латыпов, Анси), 4-е место (Латыпов, Эстерсунд), 4-е место (Логинов, Хохфильцен)

Результаты на последних ЧМ: 1-е место (Логинов, 2020), 2-е место (Логинов, 2019), 10-е место (Латыпов, 2021)

Результаты на последних ОИ: 4-е место (Шипулин, 2014), 16-е место (Устюгов, 2014), 27-е место (Гараничев, 2014)

Схожие отношения у Логинова и со спринтом, в котором он становился чемпионом мира в 2020 году. В этом сезоне ему удалось выиграть этап в Оберхофе, причём даже дежурный промах на стойке не помешал ему, в то время как в Хохфильцене именно из-за штрафного круга россиянин остался за чертой призёров.

Логинов иногда демонстрирует чудеса скорости в самой быстротечной гонке, которые так необходимы для успешного выступления. Но при этом некоторые старты он откровенно проваливал и не имел шансов на успех даже с идеальной стрельбой. Из-за этой нестабильности 29-летнего биатлониста сложно причислять с борцам за медали, но если в день соревнований Логинов окажется в идеальной форме, то его никто не остановит.

Ещё одной надеждой России в спринте недавно мог бы считаться Эдуард Латыпов. С самого начала сезона он показывал отличную скорость на лыжне, так что было вопросом времени, когда он наладит стрельбу и начнёт покорять пьедестал почёта. Это произошло ещё до Нового года на этапе в Анси, когда Латыпов занял второе место. В тот момент его даже можно было назвать лидером сборной, особенно на фоне непредсказуемых выступлений Логинова.

Но прорыв Латыпова быстро закончился не по его вине. Из-за заражения коронавирусом он выпал из Кубка мира на целых две недели и был лишён возможности нормально тренироваться. Спортсмен, чуть ли не ставший главным открытием сезона, рискует выступить блекло на Олимпиаде. В отношении него остаётся только надеяться, что остатки формы Латыпов ещё не растерял.

Гонка преследования на 12,5 км

Результаты в нынешнем сезоне: 2-е место (Логинов, Рупольдинг), 2-е место (Латыпов, Анси), 5-е место (Логинов, Оберхоф)

Результаты на последних ЧМ: 3-е место (Логинов, 2020), 7-е место (Латыпов, 2021), 9-е место (Гараничев, 2019)

Результаты на последних ОИ: 5-е место (Устюгов, 2014), 14-е место (Шипулин, 2014), 15-е место (Гараничев, 2014)

Невероятные взлёты и падения, на которые способен Логинов, особенно хорошо заметны в гонках преследования. Дважды в этом сезоне он был близок к тому, чтобы после хорошего результата в спринте подняться на пьедестал почёта в пасьюте, но хронические проблемы в стрельбе стоя мешали ему. Особенно показательным был этап в Оберхофе — тогда Логинов лидировал всю гонку и мог позволить себе два промаха на последней стрельбе, чтобы одержать победу, но допустил три.

При этом единственную медаль в пасьюте Логинов завоевал после своего худшего выступления за день до этого. В Рупольдинге он отыграл 30 мест благодаря почти безупречной стрельбе и поднялся на второе место. В плане стабильности результатов ему стоило бы брать пример с Латыпова — он свою первую в карьере медаль в спринте смог тут же защитить.

Связка спринт — пасьют в этом сезоне была в целом достаточно успешной для российских биатлонистов. В трёх из пяти случаях она приносила хотя бы одну медаль, а в ещё одном Логинову немного не хватило до неё. Кроме того гонки преследования в этом сезоне нередко радовали впечатляющими прорывами россиян — не вошедший в олимпийский состав Василий Томшин отыгрывал 37 мест, а Максим Цветков и вовсе поднимался на целых 40 строчек. Пускай оба так и не выиграли медалей, но заставили ненадолго говорить о себе.

Эстафета на 4 х 7,5 км

Результаты в нынешнем сезоне: 1-е место (Рупольдинг), 2-е место (Антерельва), 3-е место (Хохфильцен), 3-е место (Эстерсунд)

Результаты на последних ЧМ: 3-е место (2021), 3-е место (2019), 4-е место (2020)

Результаты на последних ОИ: 1-е место (2014)

В этом сезоне мужская сборная России ни разу не опускалась в эстафетах ниже третьего места. В последний раз такая длинная медальная серия перед главным стартом была в сезоне-2016/17, после чего она продолжилась победой на чемпионате мира. Теперь есть все основания полагать, что и на Олимпиаду эта тенденция тоже распространится.

Медали в эстафетах выигрывали все пятеро спортсменов, вошедших в состав на Игры, а также Томшин и Бабиков. То, что такая ротация не мешала подниматься на пьедестал почёта, не может не радовать. У сборных Норвегии и Франции замены как раз приводили к тому, что в Рупольдинге они остались без медалей, хотя до этого разыгрывали золото и серебро между собой. Россиянам же даже потеря Латыпова не нанесла никакого урона.

В выступлении отечественной команды стоит ещё отметить, что две бронзовые медали и одну серебряную она выигрывала со штрафным кругом, то есть при более чистой стрельбе вполне могла рассчитывать на более ценные награды. Это и подтвердил этап в Рупольдинге, на котором российский квартет ошибался всего четыре раза. Если и в Пекине дополнительных патронов понадобится примерно столько же, то нет причин полагать, что медаль от российских биатлонистов куда-то денется.

Жаль, что при этом один из спортсменов останется без неё. Пока рано говорить о том, кто останется за бортом эстафетной команды — состав будет сформирован на основании личных гонок. Явного аутсайдера в российской сборной нет, и даже молодой Даниил Серохвостов вправе рассчитывать на попадание в команду, так как кроме него и Логинова никто не выступал во всех четырёх эстафетах.

Масс-старт на 15 км

Результаты в нынешнем сезоне: 12-е место (Латыпов, Анси), 15-е место (Логинов, Анси), 22-е место (Поварницын, Анси)

Результаты на последних ЧМ: 4-е место (Логинов, 2019), 9-е место (Логинов, 2021), 14-е место (Латыпов, 2021)

Результаты на последних ОИ: 5-е место (Гараничев, 2014), 11-е место (Шипулин, 2014), 19-е место (Устюгов, 2014)

Единственной дисциплиной, где российские биатлонисты никак себя перед Олимпиадой не проявили, стал масс-старт. Впрочем, состоялось всего две гонки, а в одной из них не выступали Логинов и Серохвостов, несмотря на имевшееся у них на это право. В итоге лучшим в данном виде программы стал Бабиков, один раз замкнувший первую десятку.

Пока что в список участников олимпийского масс-старта смогли войти только Логинов и Латыпов как спортсмены из топ-15 общего зачёта Кубка мира. Кто-либо ещё из россиян присоединится к ним только в том случае, если добьётся высоких результатов в других гонках. Получается, что тот, кто ещё пройдёт отбор, автоматически станет претендентом на медали в последнем мужском забеге.

Если же российских участников так и останется двое, то предпочтение вполне можно будет отдать Латыпову. Ему для набора формы как раз нужна соревновательная практика, и к концу Олимпиады её уже будет достаточно, в то время как Логинова может ждать выгорание в связи с огромной ответственностью во всех других дисциплинах.