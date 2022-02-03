Загурский рассказал о нюансах стрельбы в олимпийском Чжанцзякоу

|

Тренер женской сборной России Николай Загурский рассказал об особенностях прохождения огневых рубежей на биатлонной трассе в китайском Чжанцзякоу на Олимпиаде 2022 года.

«Определённые нюансы стрельбы мы подметили. На пристрелке оцениваем патроны – как они держат ветер, чтобы убедиться, что всё нормально», — цитирует тренера «Чемпионат».

Загурский заверил, что все российские биатлонисты готовы справиться со всеми трудностями и привыкнуть к любым сложным условиям.

Он также сообщил, что в Чжанцзякоу погода непредсказуемая.

Соревнования по биатлону пройдут с 5 по 19 февраля на стадионе «Хуалиньдун» в Чжанцзякоу.

Биатлонисты разыграют 11 комплектов наград — по пять среди мужчин и женщин и одну в смешанном виде.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что сборная России останется без медалей в смешанной эстафете на ОИ-2022.