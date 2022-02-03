Загурский рассказал о нюансах стрельбы в олимпийском Чжанцзякоу

«Определённые нюансы стрельбы мы подметили. На пристрелке оцениваем патроны – как они держат ветер, чтобы убедиться, что всё нормально», — цитирует тренера «Чемпионат».
Загурский заверил, что все российские биатлонисты готовы справиться со всеми трудностями и привыкнуть к любым сложным условиям.
Он также сообщил, что в Чжанцзякоу погода непредсказуемая.
Соревнования по биатлону пройдут с 5 по 19 февраля на стадионе «Хуалиньдун» в Чжанцзякоу.
Биатлонисты разыграют 11 комплектов наград — по пять среди мужчин и женщин и одну в смешанном виде.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее Анфиса Резцова заявила, что сборная России останется без медалей в смешанной эстафете на ОИ-2022.