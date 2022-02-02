Медали в эстафете и масс-старте: чего могут добиться российские биатлонистки на Олимпиаде в Пекине

| Владимир Зайвый

В этом сезоне женская сборная России по биатлону трижды завоёвывала медали на этапах Кубка мира в эстафетах и попытается сделать это вновь на Олимпийских играх в Пекине. Шансов зацепиться за награды в индивидуальных дисциплинах гораздо меньше, но если это кому и под силу, то в первую очередь Кристине Резцовой и Ульяне Нигматуллиной. Правда, для этого обеим спортсменкам необходимо будет не только поддерживать высокую дистанционную скорость, но и меньше ошибаться на стрельбище.

Индивидуальная гонка на 15 км

Результаты в нынешнем сезоне: 5-е место (Нигматуллина, Эстерсунд), 8-е (Резцова, Эстерсунд), 10-е (Нигматуллина, Антерсельва).

Результаты на последних ЧМ: 5-е место (Миронова, 2021), 13-е (Юрлова-Перхт, 2020), 14-е (Куклина, 2021).

Результаты на последних ОИ: 15-е место (Акимова, 2018), 24-е (Нигматуллина, 2018), 49-е (Подчуфарова, 2014).

Состав женской сборной России по биатлону на Олимпийские игры вряд ли может вызывать какие-то вопросы. В заветную пятёрку попали именно те спортсменки, которые лучше всех (или хотя бы достаточно стабильно) выступали в этом сезоне на этапах Кубка мира — Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Последнюю позднее заменила Евгения Буртасова, но эта рокировка выглядит вполне логичной.

Личные состязания начнутся с индивидуальной гонки, на которую, судя по результатам этого сезона, россиянок функционально не хватает. Пробежать все 15 км так, чтобы без промахов иметь шанс на победу, никому ещё не удавалось. Само собой, с ошибками и штрафными минутами возможности приблизиться к медалям ни у кого не было.

Но при этом достаточно уверенно в самой изнурительной гонке себя чувствовала Нигматуллина. Ей удавалось дважды финишировать в первой десятке, что обеспечило ей пятое место в малом зачёте Кубка мира. Если кто-то из россиянок и может претендовать на медаль в этом виде, то это будет единственная в команде участница Олимпиады в Пхёнчхане. Нигматуллина в двух гонках допустила три промаха на 40 выстрелов, и при определённых обстоятельствах такой точности может хватить для попадания на пьедестал почёта.

Спринт на 7,5 км

Результаты в нынешнем сезоне: 5-е место (Резцова, Анси), 7-е (Резцова, Оберхоф), 8-е (Миронова, Рупольдинг).

Результаты на последних ЧМ: 8-е место (Юрлова-Перхт, 2019), 19-е (Казакевич, 2021), 21-е (Юрлова-Перхт, 2020).

Результаты на последних ОИ: 2-е место (Вилухина, 2014), 19-е (Романова, 2014), 20-е (Акимова, 2018).

Самая короткая личная дистанция в этом сезоне чаще дарила надежды поклонникам российской команды. Правда, ответственной за это была только одна спортсменка. После трёх спринтерских гонок, в которых никто из сборной не попадал даже в топ-15, Кристина Резцова резко прибавила в скорости и достигла уровня самых быстрых спортсменок мира.

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Это позволяло ей как минимум дважды претендовать на самые высокие места — в Анси и Оберхофе. Правда, дочери олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой каждый раз не хватало качественной работы на рубеже, из-за чего она оказывалась без медалей. В спринте она только однажды позволила себе один промах, а в остальных случаях совершала по два.

Пока что 25-летняя спортсменка не достигла того уровня, когда можно добиваться успеха и со штрафными кругами. Но и её нынешнее состояние — это сдержанный повод для оптимизма и всё-таки надежда на олимпийскую медаль. Кроме Резцовой никто в команде не обладает такой прытью, чтобы составить конкуренцию иностранным биатлонисткам. Чисто стрелять удавалось и Нигматуллиной, и Мироновой, и Васнецовой, и не вошедшей в олимпийскую команду Анастасии Шевченко, но у всех при этом было катастрофическое отставание от лидеров ногами.

Гонка преследования на 10 км

Результаты в нынешнем сезоне: 8-е место (Миронова, Анси), 9-е (Резцова, Анси), 9-е (Казакевич, Хохфильцен).

Результаты на последних ЧМ: 9-е место (Буртасова, 2019), 12-е (Юрлова-Перхт, 2020), 19-е (Юрлова-Перхт, 2019).

Результаты на последних ОИ: 7-е место (Вилухина, 2014), 23-е (Романова, 2014), 31-е (Акимова, 2018).

Большие проигрыши в спринте неизменно приводили к тому, что и в гонках преследования российским биатлонисткам надеяться можно было только на чудо. Исключением из правил становилась всё та же Резцова, но каждый раз своими шансами она пользовалась откровенно неудачно. В тех двух случаях, когда у неё была отличная стартовая позиция, она допускала массу промахов — то три, то целых шесть.

Впрочем, на средней дистанции у других спортсменок иногда получалось показывать некое подобие конкуренции на трассе. Казакевич, Миронова и Васнецова по разу отыгрывали десять и более мест, а включиться в борьбу за медали им мешали неидеальная стрельба и поздние стартовые номера. Оба этих препятствия не являются критическими и могут быть преодолены.

Но всё-таки гонку преследования рано воспринимать как перспективную для россиянок дисциплину. Все эти всплески активности были единичными и становились скорее исключением, чем правилом. Всерьёз рассчитывать на медаль может опять же только Резцова, но только в этом виде программы от неё требуется ещё более надёжная стрельба, чем в спринте.

Эстафета 4 х 6 км

Результаты в нынешнем сезоне: 2-е место (Антерсельва), 2-е (Хохфильцен), 3-е (Рупольдинг).

Результаты на последних ЧМ: 5-е место (2019), 8-е (2020), 11-е (2021).

Российские девушки пропустили сразу две эстафеты на Олимпийских играх с тех пор как добились в 2010-м победы в Ванкувере. В Сочи занявшую второе место команду дисквалифицировали, а в Пхёнчхане набрать квартет участниц не удалось по известным причинам. В Пекине должно состояться своеобразное возвращение сборной, причём весьма вероятно, что сразу же на пьедестал почёта.

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В текущем розыгрыше Кубка мира россиянки три раза были призёрами в эстафете. Таких успешных и стабильных выступлений не было с сезона-2012/13. Единственная неудачная гонка пришлась на Эстерсунд, когда вся команда, кроме Резцовой, совершенно не бежала. Но затем все девушки стали выжимать из себя максимум на шестикилометровом отрезке и почти перестали проигрывать ногами, что для эстафет даже более важно, чем чистая стрельба.

В тех гонках, в которых были завоёваны медали, у сборной России почти не было слабых звеньев. Исключения составили по одному разу Васнецова, неправильно рассчитавшая силы на своём этапе в Рупольдинге, и Казакевич, заработавшая целых три штрафных круга в Антерсельве. Но даже в таких случаях финишёрам удавалось вытянуть сборную на призовую позицию. Вообще кроме Казакевич никто в этом сезоне не позволял себе покидать рубеж с незакрытыми мишенями, и это тоже очень солидный показатель.

Две спортсменки могут быть спокойны по поводу своих мест в эстафетном квартете. Это Резцова и Нигматуллина. Два других в отсутствие Вснецовой, скорее всего, достанутся Казакевич и Мироновой. Но это не означает, что обе могут успокоиться и получать удовольствие от индивидуальных гонок. Учитывая амбиции Буртасовой, не стоит исключать сюрпризов, которые могут заставить тренерский штаб изменить своё решение.

Масс-старт на 12,5 км

Результаты в нынешнем сезоне: 3-е место (Резцова, Анси), 4-е (Резцова, Антерсельва), 7-е (Нигматуллина, Анси).

Результаты на последних ЧМ: 2-е место (Юрлова-Перхт, 2019), 6-е (Юрлова-Перхт, 2020), 18-е (Буртасова, 2019).

Результаты на последних ОИ: 21-е место (Вилухина, 2014), 30-е (Акимова, 2018).

Единственной личной дисциплиной, в которой у кого-то из россиянок в этом сезоне получилось подняться на пьедестал почёта, оказался масс-старт. Резцова выиграла в Анси свою первую бронзу, а в последней гонке перед Олимпиадой заняла четвёртое место. Оба раза она при этом заработала два штрафных круга.

Такие результаты говорят о том, что лучше всего её скоростные качества раскрываются в контактных гонках, когда можно бежать рядом с соперницами и ориентироваться на их результаты, а не приходится их догонять, как в пасьюте, или вообще состязаться самой с собой, как в спринте. Тогда Резцовой даже удаётся сделать поправку на не слишком качественную стрельбу.

О шансах других биатлонисток на олимпийскую медаль в масс-старте говорить не приходится, потому что в него ещё нужно отобраться. Сделала это только Резцова, занимающая 13-е место в общем зачёте Кубка мира. Нигматуллиной не хватило всего пяти очков, чтобы пройти отбор по умолчанию, так что ей, как и всем другим россиянкам, поможет только успешное выступление на самих Играх.