Майгуров рассчитывает, что российские биатлонисты сумеют справиться с волнением на ОИ в Пекине

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров считает, что отечественные биатлонисты, для большинства из которых зимняя Олимпиада в Пекине станет дебютной в карьере, сумеют справиться с эмоциями перед стартом соревнований.

«Для многих это первые Олимпийские игры, психологический настрой нужен правильный. Когда будет следующая Олимпиада, тогда будет проще. Сейчас, я думаю, ребята и девчонки способны справиться со своими эмоциями», — цитирует Майгурова ТАСС.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее в Минспорте сообщили, что 235 представителей российской олимпийской сборной прилетели в Пекин.