Майгуров рассчитывает, что российские биатлонисты сумеют справиться с волнением на ОИ в Пекине
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«Для многих это первые Олимпийские игры, психологический настрой нужен правильный. Когда будет следующая Олимпиада, тогда будет проще. Сейчас, я думаю, ребята и девчонки способны справиться со своими эмоциями», — цитирует Майгурова ТАСС.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее в Минспорте сообщили, что 235 представителей российской олимпийской сборной прилетели в Пекин.