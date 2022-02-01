Минспорт: 235 представителей российской олимпийской сборной прилетели в Пекин
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«В Китай прибыли уже 235 представителей российской олимпийской сборной — это команды по биатлону, конькобежному спорту, хоккею (женщины), санному спорту, фигурному катанию на коньках, фристайлу (кроме ски-кросса), лыжным гонкам, сноуборду, прыжкам на лыжах с трамплина, бобслею», — сообщает пресс-служба Минспорта.
Уточняется, что 214 членов сборной (128 спортсменов и 86 тренеров и специалистов) продолжают заключительный этап подготовки, из них 180 человек (108 спортсменов и 72 тренера и специалиста) — на территории Российской Федерации, 34 (20 спортсменов и 14 тренеров и специалистов) находятся на сборах за рубежом.
Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
Ранее олимпийская чемпионка и корреспондент RT Елена Вайцеховская высказалась о мерах санитарной безопасности на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.