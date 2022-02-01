Минспорт: 235 представителей российской олимпийской сборной прилетели в Пекин

В Министерстве спорта рассказали о ходе подготовки сборной России к участию в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«В Китай прибыли уже 235 представителей российской олимпийской сборной — это команды по биатлону, конькобежному спорту, хоккею (женщины), санному спорту, фигурному катанию на коньках, фристайлу (кроме ски-кросса), лыжным гонкам, сноуборду, прыжкам на лыжах с трамплина, бобслею», — сообщает пресс-служба Минспорта.

Уточняется, что 214 членов сборной (128 спортсменов и 86 тренеров и специалистов) продолжают заключительный этап подготовки, из них 180 человек (108 спортсменов и 72 тренера и специалиста) — на территории Российской Федерации, 34 (20 спортсменов и 14 тренеров и специалистов) находятся на сборах за рубежом.

Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее олимпийская чемпионка и корреспондент RT Елена Вайцеховская высказалась о мерах санитарной безопасности на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.





