Резцова: в олимпийской деревне все друг от друга шарахаются

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Биатлонистка сборной России Кристина Резцова рассказала об атмосфере в олимпийской деревне в Пекине перед стартом Игр-2022.
Резцова: в олимпийской деревне все друг от друга шарахаются
  • РИА Новости

«Я здесь хожу только в столовую и на тренировки. Стараюсь вообще ни с кем не общаться. Да я не одна здесь такая. Тут все друг от друга шарахаются. В зале каждый тренажёр отделён от соседнего плёнкой. Как и столы в столовой. То есть ты попадаешь в такую отдельную кабинку. Только выходишь — её сразу дезинфицируют. Даже при этом все занимаются в масках, хоть это и отвратительно. Но ставки начинают расти. И с каждым днем всё сильнее. Постоянно видишь тех, кто заболевает, — и на этом Олимпиада для них заканчивается. Доходит уже до паранойи. Я маску меняю каждые пару часов, а в Европе неделю могла в одной ходить! Ручки дверной касаюсь — сразу к дезинфектору. Понимаю, что даже это не даёт гарантию, но, по крайней мере, нужно сделать всё от себя зависящее», — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля 2022 года и продлятся до 20 февраля.

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