Свищёв: предугадывать результаты ОИ-2022 нужно с оглядкой на проблему коронавируса

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился своими опасениями за здоровье российских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине во время пандемии коронавирусной инфекции.
Свищёв: предугадывать результаты ОИ-2022 нужно с оглядкой на проблему коронавируса
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Немного беспокоит пандемия. Она может зацепить и наших спортсменов, и конкурентов — любой может сняться с Олимпиады. Всегда хочется, чтобы шла честная и конкурентная борьба. Спортсмены в настоящий момент — заложники ситуации, очень не хотелось бы кого-то терять. Предугадывать результаты нужно с оглядкой на проблему коронавируса. Хочется пожелать им здоровья. Я обязательно буду следить за кёрлингом, поскольку являюсь президентом федерации кёрлинга. Также точно буду следить за хоккеем, биатлоном, да и за любым спортом, где участвуют россияне. Соревнования с нашими спортсменами должен обязательно смотреть каждый», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

Ранее Свищёв заявил, что Россия точно должна быть на втором или третьем месте в медальном зачёте Игр-2022.

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