Свищёв: Россия точно должна быть на втором или третьем месте в медальном зачёте Игр-2022

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что сборная России должна занять место в тройке лучших в неофициальном медальном зачёте Олимпиады-2022 в Пекине.

«ОКР и Минспорт ведут статистику, анализируют, смотрят по предыдущим чемпионатам и Олимпиадам. Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что мы ждём от наших спортсменов не менее 30 медалей — его мнение компетентно, и ему можно доверять. Мы все хотим, чтобы наши спортсмены завоевали как можно больше наград на Олимпиаде. Надеемся на те медали, которые традиционно завоёвывают наши спортсмены в профильных видах спорта, а также на приятные сюрпризы. Не хотелось бы ничего потерять в традиционных видах спорта. Россия должна быть в тройке лидеров в медальном зачёте. Понятно, что Игры проходят в Пекине, китайцы являются лидерами. На зимних Олимпиадах очень часто лидирует Норвегия — хотя это немного непонятная для меня история. Россия точно должна быть на втором или третьем месте. Каждый день буду просыпаться и проверять медальный зачёт. Главное, чтобы наши побеждали. Мы их любим, переживаем, болеем и надеемся на самые высокие результаты», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

Ранее Журова выразила мнение, что россияне попадут в тройку лучших на ОИ-2022.