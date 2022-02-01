Свищёв: Россия точно должна быть на втором или третьем месте в медальном зачёте Игр-2022

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что сборная России должна занять место в тройке лучших в неофициальном медальном зачёте Олимпиады-2022 в Пекине.
Свищёв: Россия точно должна быть на втором или третьем месте в медальном зачёте Игр-2022
  • РИА Новости

«ОКР и Минспорт ведут статистику, анализируют, смотрят по предыдущим чемпионатам и Олимпиадам. Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что мы ждём от наших спортсменов не менее 30 медалей — его мнение компетентно, и ему можно доверять. Мы все хотим, чтобы наши спортсмены завоевали как можно больше наград на Олимпиаде. Надеемся на те медали, которые традиционно завоёвывают наши спортсмены в профильных видах спорта, а также на приятные сюрпризы. Не хотелось бы ничего потерять в традиционных видах спорта. Россия должна быть в тройке лидеров в медальном зачёте. Понятно, что Игры проходят в Пекине, китайцы являются лидерами. На зимних Олимпиадах очень часто лидирует Норвегия — хотя это немного непонятная для меня история. Россия точно должна быть на втором или третьем месте. Каждый день буду просыпаться и проверять медальный зачёт. Главное, чтобы наши побеждали. Мы их любим, переживаем, болеем и надеемся на самые высокие результаты», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

Ранее Журова выразила мнение, что россияне попадут в тройку лучших на ОИ-2022.

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