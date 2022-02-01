Журова считает, что россияне попадут в тройку лучших на ОИ-2022

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что сборная России будет в тройке лучших в неофициальном медальном зачёте по итогам Олимпиады-2022 в Пекине.

«Надеюсь, что наши ребята будут в тройке в медальном зачёте. Нужно понимать, что китайцы проводят ОИ у себя, в 2008-м на Олимпиаду приглашали много зарубежных специалистов, от них можно ждать сюрпризов. А так, конечно, Норвегия, Германия, Китай, США, Корея и Голландия — страны, которые точно претендуют на лидерство в медальном зачёте. Голландия, понятно, за счёт конькобежного спорта и шорт-трека», — цитирует Журову «Чемпионат».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее Журова поделилась ожиданиями от ОИ-2022.