Журова считает, что россияне попадут в тройку лучших на ОИ-2022

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что сборная России будет в тройке лучших в неофициальном медальном зачёте по итогам Олимпиады-2022 в Пекине.
Журова считает, что россияне попадут в тройку лучших на ОИ-2022
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«Надеюсь, что наши ребята будут в тройке в медальном зачёте. Нужно понимать, что китайцы проводят ОИ у себя, в 2008-м на Олимпиаду приглашали много зарубежных специалистов, от них можно ждать сюрпризов. А так, конечно, Норвегия, Германия, Китай, США, Корея и Голландия — страны, которые точно претендуют на лидерство в медальном зачёте. Голландия, понятно, за счёт конькобежного спорта и шорт-трека», — цитирует Журову «Чемпионат».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. 

Ранее Журова поделилась ожиданиями от ОИ-2022.

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