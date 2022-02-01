Журова поделилась ожиданиями от ОИ-2022

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, в каких видах спорта, по её мнению, Россия может завоевать медали на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«В конькобежном спорте у нас есть медали, победы на Кубках мира, мы неплохо выступили на чемпионате мира в прошлом году. Говорю про коньки и шорт-трек в первую очередь. Во-первых, потому что это мои виды спорта, а во-вторых, это 23 медали. Гарантированные медали будут в фигурном катании. Понятно, что русским никто не отдаст все пять золотых медалей, но четыре завоевать мы можем. Успехи, которые были на последних Кубках мира в лыжах и биатлоне, также обнадёживают. Это медалеёмкие дисциплины на Играх. У нас есть сложности с фристайлом, скелетоном из-за коронавируса. Медалеёмкие виды спорта — это шорт-трек, конькобежный спорт, лыжи, биатлон. Обязательно нужно сказать и про хоккей. Наши болельщики настроены на три основных вида спорта: хоккей, фигурное катание и биатлон», — цитирует Журову «Чемпионат».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее фигурист Чжоу заявил, что на Олимпиаде в Пекине чувствует себя почти как дома.