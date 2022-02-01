Фигурист Чжоу: на Олимпиаде в Пекине чувствую себя почти как дома
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«Для меня эта Олимпиада особенная, так как это родной город для моих родителей и бабушки с дедушкой. Так что и я чувствую себя почти как дома», — сказал журналистам Чжоу.
Американский фигурист завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира 2019 года в Японии. В нынешнем сезоне он победил на этапе Гран-при в США, обыграв трёхкратного чемпиона мира Нэйтана Чена.
Ранее сообщалось, что Трусова опубликовала солнечные снимки после прилёта в Пекин.