Логинов из-за холода досрочно покинул тренировку на Олимпиаде в Пекине

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Российский биатлонист Александр Логинов досрочно завершил тренировку на Олимпиаде в Пекине из-за мороза.

Биатлонист замёрз и закончил тренировку, сообщает «Матч ТВ». Отмечается, что Логинов провёл на вечерней тренировке около часа, а затем собрал свои вещи и покинул зону.

Ранее биатлонист жаловался на качество олимпийской трассы в Пекине. По словам спортсмена, снег слишком жёсткий из-за сильных морозов. Также он заметил грязь на трассе.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Майгуров заявил, что российские биатлонисты сумеют справиться с волнением на ОИ в Пекине.