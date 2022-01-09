Провал на рубежах: шесть промахов оставили Резцову без медали в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе

Кристина Резцова не сумела завоевать медаль в женской гонке преследования, завершавшей этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе. По ходу пасьюта россиянка шла второй, но шесть промахов на стойках не позволили ей подняться выше 14-го места. Выше других в составе национальной команды финишировала Валерия Васнецова. Она стала 11-й, показав лучший в карьере результат в личных гонках.

Более чем успешный для сборной России этап Кубка мира в Оберхофе завершился двумя пасьютами. После победы Антона Бабикова и Кристины Резцовой в супермиксте болельщики рассчитывали на медали в личных гонках. К сожалению, мужчины порадовать не сумели. Триумфатор спринта Александр Логинов имел все шансы вновь занять первое место, но три промаха на последней стойке отбросили его на пятую строчку.

Вся надежда оставалась на женщин. Впрочем, шансы побороться за награды имела, пожалуй, только одна россиянка — Резцова. В спринте лишь два промаха на втором рубеже помешали ей подняться в первую тройку. Зато в гонку преследования она должна была уйти с минимальным отставанием от соперниц и, учитывая её скорость, вполне могла к ним оперативно подтянуться. Повысило шансы Кристины и снятие белоруски Анны Солы.

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Остальным приходилось выбираться из глубины. Валерия Васнецова начала гонку 24-й, Ирина Казакевич — 30-й, Светлана Миронова — 33-й. Все они уступали лидеру Марте Рёйселанд почти полторы минуты. А Ульяна Нигматуллина и Анастасия Шевченко не отобрались в пасьют.

Как и предполагалось, Резцова начала гонку с места в карьер и с ходу принялась улучшать своё положение, отыгрывая одну позицию за другой. На одной из первых контрольных отметок она уже шла третьей, везя за собой целую группу преследовательниц. А главное, Кристина идеально отработала на лёжке и ушла с рубежа четвёртой с отставанием от Рёйселанд в 42,3 секунды. Впереди с минимальным преимуществом расположились Ханна Эберг и Мари Эдер. Позади — Стина Нильссон, Ирина Лещенко и Валентина Семеренко. А вот Эльвира Эберг, занимающая второе место в общем зачёте КМ, не только допустила промах, но и упала на дистанции, откатившись в середину второй десятки.

На следующей лёжке у Резцовой проблем вновь не возникло, в отличие от соперниц. Эберг-старшая и Эдер не закрыли по одной мишени, что позволило россиянке выйти на второе место. Впереди в 25,8 секунды шла Рёйселанд, которая также совершила одну помарку. Таким образом, у уроженки Москвы появилась реальная возможность побороться не только за награды, но и за победу.

Тем более что на стойке норвежка оказалась не идеальна. Увы, саму Кристину в этом компоненте ждал провал. Если Логинов трижды промахнулся на заключительном рубеже, то она — уже на третьем. Спортсменке сильно не повезло. Она попала в порыв и не сумела справиться с ветром. Приехавшие на рубеж чуть позже неё преследовательницы работали в совершенно иных условиях. В результате россиянка откатилась на восьмую позицию с почти полутораминутным отставанием от лидера, а в сражение за медали включились Эберг-старшая, белоруска Динара Алимбекова и Жулия Симон.

Между тем преимуществу Рёйселанд ничто не угрожало. На последней стойке ей важно было не «застрелиться», и скандинавка справилась с этой задачей. Она одержала третью победу на этапе в Оберхофе и упрочила лидерство в тотале. Ранее Марте финишировала первой в спринте и смешанной эстафете.

Резцова же, имевшая возможность побороться за попадание в цветочную церемонию, промахнулась ещё трижды и откатилась на 18-е место. Остальные претенденты на призы также допускали промахи, но остались при своих. Ханна Эберг завоевала серебро, а Алимбекова — бронзу. Белоруске удалось справиться с «проклятием четвёртого места». В пяти личных гонках в текущем сезоне КМ она занимала именно эту строчку, но в воскресенье наконец впервые оказалась в тройке.

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Резцова на последнем круге сумела отыграть четыре позиции и в итоге расположилась 14-й. Несмотря на провал на стойках, она снова продемонстрировала отличную функциональную готовность. Кристина показала второй ход, уступив только Жюстин Бреза-Буше.

Но лучшей в составе сборной России в этот день стала Васнецова, хотя начало пасьюта получилось для неё провальным. На первой лёжке она допустила два промаха и откатилась в конец четвёртого десятка. Но затем Валерия работала практически идеально, не закрыв только одну мишень, и поднялась на 11-е место. Для неё этот результат — лучший в карьере в личных гонках в рамках Кубка мира.

Остальные отечественные биатлонистки выступили хуже. Казакевич совершила рывок вверх, разменяв девять позиций, и расположилась 21-й. При этом спортсменка не закрыла четыре мишени, три из которых — на стойке. Куда более опытная Миронова стала 27-й с пятью осечками на рубежах и более чем трёхминутным отставанием от лидера. Радует только неплохая скорость всех россиянок. У Васнецовой 16-й ход, у Казакевич — 12-й, а у Мироновой — десятый.