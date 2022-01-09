Коварная стойка: как Логинов упустил победу в пасьюте на этапе КМ в Оберхофе

Александр Логинов остался без медали в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Россиянин стартовал первым после победы в спринте и по ходу гонки имел минутное преимущество над соперниками, но из-за трёх промахов на последнем огневом рубеже финишировал лишь пятым. Антон Бабиков замкнул первую десятку, а Максим Цветков сумел отыграть 40 позиций и поднялся на 12-е место.

Мужская гонка преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе не могла не радовать российских болельщиков своим стартовым протоколом. В первой восьмёрке оказались три биатлониста сборной: Александр Логинов заработал право открывать соревнования, Антон Бабиков получил шестой номер, а Даниил Серохвостов — восьмой.

Такого в пасьюте не было уже достаточно давно. В последний раз три российских биатлониста стартовали в группе лидеров в декабре 2015 года на этапе в Поклюке. Тогда Евгению Гараничеву, Алексею Слепову и Антону Шипулину удалось войти в шестёрку по итогам спринта, а в гонке преследования Шипулин завоевал бронзу.

С началом отчётной гонки Логинов уверенно понёсся вперёд, и никто не стал пытаться его догнать до первой стрельбы, хотя француз Эмильен Жаклен и норвежец Стурла Легрейд при большом желании могли попытаться. В сильнейшей группе все сохраняли свои позиции, кроме Бабикова — он традиционно для начала гонки экономил силы и пропустил вперёд норвежца Тарьея Бё и Серохвостова.

Let’s go! 💥 First 10 athletes are all within 38 seconds from each other. It’s going to be an exciting race.



Watch live on https://t.co/Jw2DHhXhvq and follow along on the Official IBU App! #biathlon#OBE22pic.twitter.com/TXv0JUrsCk — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2022

На первом огневом рубеже Логинов отработал чисто и увеличил своё преимущество до 28 секунд. Два других россиянина не избежали промаха, но при этом остались в первой шестёрке, отстав от медальных позиций на 20 секунд. Между ними и Логиновым оставались Легрейд, Бё-старший и Жаклен.

Вторая лёжка позволила Логинову ещё сильнее упрочить лидерство. Он вновь поразил все мишени, чего не смогли сделать два ближайших преследователя из Норвегии. Жаклен был точен, но потратил много времени на стрельбу. На второе место поднялся Бабиков с отставанием от Логинова в 49 секунд. Правда, за ним выстроилась целая вереница попутчиков, в числе которых были Бё, Жаклен, швед Себастиан Самуэльссон и немец Эрик Лессер. Серохвостов отпустил соотечественников и из-за штрафного круга опустился на девятое место.

No problems for Alexandr Loginov in the first prone - his lead increases even further with Jacquelin heading to the penalty loop! ✨



Watch the Pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q and follow on the Official IBU App! 💥 pic.twitter.com/tjmAlwLgtl — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2022

По итогам половины гонки также стоило обратить внимание на других россиян, стартовавших вдали от медальных позиций. Максим Цветков и Карим Халили благодаря безошибочной стрельбе подобрались к первой двадцатке и обошли среди прочих норвежца Йоханнеса Бё. С самого начала гонка не пошла только у Александра Поварницына, который выпал из очковой зоны.

Дальше спортсменов ждала стрельба стоя. Для Логинова это было непростое испытание, и он сам это прекрасно понимал. Поэтому решил максимально ускориться на третьем круге, чтобы иметь пространство для манёвра. Преимущество лидера превысило целую минуту и оказалось совсем не лишним. Логинов допустил первый промах, а после этого вручную перезаряжал заклинившую винтовку. Такие потери на стрельбище должны были существенно уменьшить отрыв.

Но мало кто воспользовался таким подарком россиянина. Почти все преследователи тоже заработали штрафные круги, а у Бабикова произошёл провал — он не закрыл три мишени. Удача улыбнулась только Жаклену, который поднялся на второе место с отставанием в 33 секунды от лидера. Серохвостов вернулся на шестую позицию, не потеряв ещё шансы на бронзу, от которой в тот момент его отделяло 14 секунд.

Some issues for Loginov in the first standing, who misses a target and has to manually reload a few bullets - but still a healthy 33 seconds advantage! 💥



Watch the Men Pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q or follow on the Official IBU App! pic.twitter.com/yJ4oAZCosB — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2022

Бабиков же выпал из десятки, и его даже обошёл один из главных героев гонки Цветков. Не выступавший три года в Кубке мира биатлонист стартовал 52-м и отыграл 40 мест. Не так далеко от двух россиян был и Халили, который отыграл 29 позиций.

На предпоследнем круге Логинов продолжал следовать своей тактике, стараясь за счёт скорости заранее компенсировать будущие ошибки на стойке. Падение Жаклена на трассе позволило ему почти вернуться к прежнему отрыву — россиянин лидировал с 52 секундами преимущества. Даже два промаха позволяли бы ему остаться на первом месте.

Но осечек на последней стрельбе оказалось больше. При усилившемся снеге Логинов поразил только две цели из пяти. Пока он бежал лишние 450 м дистанции, на стрельбище активизировалась борьба за вакантное первое место. Лессер и Жаклен в ней сразу оказались проигравшими, допустив пять промахов на двоих. Зато француз Кентен Фийон Майе и Самэульссон своим шансом воспользовались. Они опередили Логинова, вернувшегося на трассу третьим, на 20 и 12 секунд соответственно. Вслед за россиянином в погоню за бронзой пустились Легрейд и Бё-старший.

На последней стрельбе также дрогнули избегавшие до этого ошибок Цветков и Халили, а Серохвостов допустил два промаха. Справился с ветром только Бабиков, благодаря чему он остался в борьбе за место в первой десятке.

Логинов на заключительном круге старался держаться за спиной Легрейда и Бё, но сил для борьбы на финише ему всё-таки не хватило. Все свои запасы он потратил на ускорение перед стрельбой стоя, и когда нужно было атаковать на финишной прямой, норвежцы за пару шагов отсекли россиянина от бронзы. Медаль в итоге досталась Бё, а золото и серебро к тому времени уже забрали Фийон Майе и Самуэльссон. Логинов финишировал пятым, Бабиков, Серохвостов и Цветков заняли места с десятого по 12-е, а Халили замкнул двадцатку.