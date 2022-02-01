Драчёв назвал единственную российскую биатлонистку, которая имеет шансы на медаль ОИ-2022

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал тот факт, что в составе олимпийской сборной страны на Играх-2022 заболевшую коронавирусом Валерию Васнецову сменит Евгения Буртасова.
Драчёв назвал единственную российскую биатлонистку, которая имеет шансы на медаль ОИ-2022
  • Gettyimages.ru

«Я ещё две недели тому назад говорил, что надо вводить Буртасову в состав, поскольку это единственная спортсменка, которая может завоевать медаль в индивидуальной гонке, где четыре огневых рубежа и минута штрафа за каждый промах, поскольку она стреляет идеально. Она показала себя в последней эстафете на чемпионате Европы, где при сильном ветре она не использовала ни единого запасного патрона. А до этого ещё и выиграла индивидуальную гонку. Это замена на улучшение, Буртасова — одна из претенденток на медаль», — цитирует Драчёва «Газета.Ru».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Биатлонисты вступят в борьбу за медали 5 февраля.

Ранее Драчёв назвал заболевание Васнецовой коронавирусом результатом расхлябанности СБР.

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