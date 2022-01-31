Драчёв считает заболевание Васнецовой коронавирусом результатом расхлябанности СБР

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Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о заболевании COVID-19 члена национальной команды Валерии Кузнецовой перед стартом Олимпиады в Пекине.
Драчёв считает заболевание Васнецовой коронавирусом результатом расхлябанности СБР
  • РИА Новости

«Васнецова просидела в Москве два лишних дня и заболела. Шашилов болел раньше, но если это «омикрон», то он может быть носителем, потому что «омикрон» имеет не такие свойства, как другие штаммы. Вот вам последствия халатности и разгильдяйства Союза биатлонистов России, что они не успели сделать документы для наших спортсменок и тренера», — цитирует Драчёва «Газета.Ru».

Он также выразил уверенность, что от этого ещё будут последствия, так как один человек способен заразить многих.

«То, что Васнецова заболела, является результатом расхлябанности и некомпетентности СБР. Если бы они не просидели в Москве вместо того, чтобы вылететь в Пекин, то она не заболела бы — в Москве она и заразилась», — добавил Драчёв.

30 января Васнецова объявила, что пропустит Олимпиаду. До этого она дважды сдавала положительные тесты на коронавирус. Заменит её на соревнованиях Евгения Буртасова, которая завоевала две золотые медали на минувшем чемпионате Европы.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Первые медали в биатлоне будут разыграны 5 февраля.

Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, когда Буртасова прилетит на Олимпиаду в Пекин.

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