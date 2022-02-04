Резцова — о смешанной эстафете: будем бороться за олимпийское золото

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Кристина Резцова оценила шансы сборной России в смешанной эстафете на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Мы очень сильны, я в это верю. У Норвегии и Швеции громкие фамилии, но мы будем бороться за золото. Чувствую внутреннюю командную силу, у нас каждый заряжен», — цитирует Резцову «Матч ТВ».

Вместе с тем она призналась, что совершенно не испытывает никакого волнения.

В состав российской команды на смешанную эстафету вошли Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Гонка состоится 5 февраля в 12:00 мск.

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