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Васнецова — о карантине в Пекине: я сильно похудела, у меня торчат кости, я плачу

Васнецова — о карантине в Пекине: я сильно похудела, у меня торчат кости, я плачу
03.02.2022, 23:24 |

Россиянка Валерия Васнецова резко высказалась о качестве блюд в карантинной гостинице на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине и пожаловалась на своё самочувствие.

Васнецова — о карантине в Пекине: я сильно похудела, у меня торчат кости, я плачу
  • globallookpress.com
  • © Sven Hoppe/dpa

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже пять дней. Я очень сильно похудела, и у меня торчат кости. Другую еду не дают. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала», — написала Васнецова в своём Instagram.

Биатлонистка добавила, что у неё болит желудок и появились огромные круги под глазами.

По словам Васнецовой, она постоянно спит, потому что нет сил встать с кровати.

Васнецова пропустит начало Олимпиады из-за положительного теста на коронавирус. Спортсменка находится на карантине с 1 февраля.

Соревнования по биатлону пройдут с 5 по 19 февраля на стадионе «Хуалиньдун» в Чжанцзякоу.

Биатлонисты разыграют 11 комплектов наград — по пять среди мужчин и женщин и одну в смешанном виде.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что сборная России останется без медалей в смешанной эстафете на ОИ-2022.

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