Васнецова — о карантине в Пекине: я сильно похудела, у меня торчат кости, я плачу

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже пять дней. Я очень сильно похудела, и у меня торчат кости. Другую еду не дают. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала», — написала Васнецова в своём Instagram.
Биатлонистка добавила, что у неё болит желудок и появились огромные круги под глазами.
По словам Васнецовой, она постоянно спит, потому что нет сил встать с кровати.
Васнецова пропустит начало Олимпиады из-за положительного теста на коронавирус. Спортсменка находится на карантине с 1 февраля.
Соревнования по биатлону пройдут с 5 по 19 февраля на стадионе «Хуалиньдун» в Чжанцзякоу.
Биатлонисты разыграют 11 комплектов наград — по пять среди мужчин и женщин и одну в смешанном виде.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее Анфиса Резцова заявила, что сборная России останется без медалей в смешанной эстафете на ОИ-2022.