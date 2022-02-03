Васнецова — о карантине в Пекине: я сильно похудела, у меня торчат кости, я плачу

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Россиянка Валерия Васнецова резко высказалась о качестве блюд в карантинной гостинице на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине и пожаловалась на своё самочувствие.

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© Sven Hoppe/dpa