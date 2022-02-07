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Валентина Семеренко досрочно завершила выступления на Олимпиаде в Пекине

Валентина Семеренко досрочно завершила выступления на Олимпиаде в Пекине
07.02.2022, 23:25 |

Олимпийская чемпионка, украинская биатлонистка Валентина Семеренко досрочно завершила выступления на Олимпиаде в Пекине.

Валентина Семеренко досрочно завершила выступления на Олимпиаде в Пекине
  • Gettyimages.ru
  • © Maja Hitij

Об этом «Чемпион-Украине» сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. По его словам, 36-летняя спортсменка испытывает проблемы со здоровьем, поэтому будет отправлена домой.

Напомним, что Валентина Семеренко сошла с дистанции в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Она была близка к потере сознания.

8 февраля состоится мужская индивидуальная гонка в рамках Олимпийских игр в Пекине. Начало — в 11:30 мск.

Ранее Васильев заявил, что у российских биатлонистов хорошие шансы оказаться на подиуме в индивидуальной гонке.

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