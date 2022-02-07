Васильев: у российских биатлонистов хорошие шансы оказаться на подиуме в индивидуальной гонке

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Двукратный олимпийский чемпион, а ныне президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от выступления российских биатлонистов в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

«У наших ребят хорошие шансы оказаться на подиуме — существенно выше, чем у девушек. Ни в коем случае нельзя допускать лишнего промаха», — цитирует Васильева «Чемпионат».

Он отметил, что Кристина Резцова допустила два промаха и лишилась золотой медали на Олимпиаде в Пекине.

В индивидуальной гонке по биатлону в составе сборной России выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков. Гонка пройдёт 8 февраля. Начало — в 11:30 мск.

Ранее Ласицкене поздравила сборную России по прыжкам с трамплина с серебром ОИ-2022.