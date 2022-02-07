Резцова призналась, что зла на себя за промахи в индивидуальной гонке на ОИ в Пекине

Резцова с двумя промахами финишировала на девятой позиции, став лучшей среди россиянок.
«Сегодня была идеальная погода, чтобы стрелять ноль. Очень обидно из-за двух промахов на третьей стрельбе. Сниться не будут, просто узнаю, в чём была ошибка, и сделаю выводы. Не более. Мне обидно, я зла на себя. Но дальше сегодняшнего дня эти чувства не пойдут. Я и на эстафете знала, что готова хорошо, но сыграл роль другой фактор — страх. Волнение было ненормальным. Я слишком нервничала. Это не похоже на меня. Сегодня было уже куда спокойнее. Понимаю, что могу бороться», — сказала Резцова после гонки.
Ранее Драчёв высказался об итогах индивидуальной гонки у женщин на ОИ.