Резцова призналась, что зла на себя за промахи в индивидуальной гонке на ОИ в Пекине

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Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала свой результат в индивидуальной гонке на 15 км на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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