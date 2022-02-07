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Хованцев назвал российского фаворита в мужской индивидуальной гонке

Хованцев назвал российского фаворита в мужской индивидуальной гонке
07.02.2022, 23:49 |

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал фаворита из сборной России в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

Хованцев назвал российского фаворита в мужской индивидуальной гонке
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«Логинов умеет собираться на дальних дистанциях, поэтому я своё предпочтение отдаю ему», — цитирует Хованцева «Чемпионат».

Он поделился своим мнением, почему Даниил Серохвостов остался в запасе на гонку. Как считает тренер, биатлонист ещё не приспособился к стрельбе с четырьмя огневыми рубежами.

В индивидуальной гонке по биатлону в составе сборной России выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков. Гонка пройдёт 8 февраля. Начало — в 11:30 мск.

Ранее сообщалось, что Валентина Семеренко досрочно завершила выступления на Олимпиаде в Пекине.

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