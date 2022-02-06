Упал, поднялся, победил: Большунов и Спицов не заметили норвежцев и произвели фурор в скиатлоне на ОИ-2022

| Владимир Зайвый

Мужской скиатлон на зимней Олимпиаде в Пекине завершился триумфом российских лыжников. Александр Большунов впервые в карьере завоевал золотую медаль, обеспечив себе победу задолго до финиша. Денис Спицов стал серебряным призёром, убежав от всех норвежцев и обогнав финна Ийво Нисканена. Оба спортсмена падали во время прохождения дистанции, однако это не сильно сказалось на их результате.

Перед мужским скиатлоном, продолжавшим программу лыжных соревнований Олимпиады, погода немного смилостивилась над спортсменами. Хотя ветер продолжал чуть ли не сбивать с ног, температура поднялась до более комфортных –7 °C. В таких менее экстремальных условиях должна была состояться первая дуэль сборных России и Норвегии.

Скандинавы перед гонкой понесли незапланированные потери. Симен Крюгер не прилетел в Китай из-за положительного теста на коронавирус и лишился шанса защитить чемпионский титул в скиатлоне. В его отсутствие в команду вошли бронзовый призёр того старта Ханс Холунд, чемпион мира 2019 года Сьюр Рёте и Поль Гольберг, а также Йоханнес Клебо. Для лидера Кубка мира скиатлон не является профилирующей дисциплиной, но в январе он демонстрировал такую впечатляющую форму на «Тур де Ски», что от него тоже было впору ждать борьбы за золото.

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У россиян состав тоже не был таким, какой предполагался сначала. К действующему чемпиону мира в скиатлоне Александр Большунову, обладателю четвёртого места в Пхёнчхане Денису Спицову и Алексею Червоткину присоединился Артём Мальцев. Он заменил Сергея Устюгова, который решил сосредоточиться на личном спринте, где у него будет больше шансов на медаль.

В самом начале гонки с Большуновым произошёл неприятный инцидент. Он упал на спуске и едва не вылетел с трассы. К счастью, ни травмы, ни поломки инвентаря не произошло. Пелотон ещё только разгонялся, и россиянин смог вернуться на лидирующие позиции. К слову, он уже одерживал победы после падений, так что это можно было трактовать как хороший знак.

Большунов вернулся как раз вовремя. Вскоре после этого оторваться от основной группы решил финн Ийво Нисканен. Олимпийский чемпион в марафоне прекрасно бежит классическим стилем, и для него это был единственный шанс отнять медаль у двух лыжных сверхдержав. Как позднее признался тренер Большунова Юрий Бородавко, спортсмен держал в уме такое развитие событий, так что он сразу же бросился в погоню за финном. Остальные не рискнули поддерживать рывок — до финиша ещё оставалось слишком много, и никто не хотел рисковать.

Пока шла классическая часть дистанции, норвежцы испытывали большие трудности. Уже после 10 км с дистанции сошёл Рёте, а Клебо к тому времени стал прилично отставать от Большунова. В борьбе за медали оставались только Холунд и Гольберг. Их за собой повёз Спицов, решивший, что отпускать Большунова и Нисканена всё-таки нельзя. К середине дистанции дуэт лидеров выигрывал у тройки преследователей полминуты, а Клебо проигрывал Большунову больше полутора.

После смены лыж болельщики явно предвкушали борьбу Большунова и Нисканена, которые уже спорили за олимпийское золото четыре года назад. Однако финна внезапно накрыло, и он сбавил темп, в то время как российский лыжник продолжал бодро преодолевать дистанцию. Для него темп конькового хода оказался запредельным, и это издалека заметил Спицов. Ещё до пит-стопа он создал небольшой отрыв от норвежцев, а когда понял, что есть шанс на серебро, то включился на полную мощность. Не пройдя и пары километров, Спицов обошёл Нисканена и стал отрываться от него.

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С этого момента оба россиянина боролись только сами с собой за золото и серебро. Но едва ли можно было сомневаться в том, что два таких опытных спортсмена, уже прошедших через жернова Олимпиады четыре года назад, не рассчитают свои силы. Напротив, Большунов и Спицов создали невероятные для скиатлона отрывы, приближавшиеся к минуте. Претендента на серебро не остановило даже падение, случившееся недалеко от финиша.

Большунов завоевал золото и выиграл последний недостающий в карьере титул. Его победа стала первой для российских лыжников на Олимпиаде за последние восемь лет и позволила прервать обидную серию из четвёртых мест, которая преследовала команду в скиатлоне с 2010 года. Кроме того, Большунов завоевал для себя пятую олимпийскую медаль, а Спицов — четвёртую.

«Это был шанс, и его не следовало упускать. Просто начал работать вместе с Нисканеном и уже на коньковой части понимал, что главное — добежать без лишних переживаний до финиша и забрать свою золотую медаль», — прокомментировал гонку Большунов в эфире «Матч ТВ».

Норвежские лыжники так и остались без наград. Нисканен раскачался и дотерпел до третьего места, оставив Холунда на четвёртом. Клебо не нашёл в себе сил включиться в борьбу и достаточно рано превратил гонку в тренировку. В итоге он финишировал лишь 40-м спустя девять минут после Большунова. Теперь норвежец будет гореть желанием взять реванш в личном спринте, который состоится 8 февраля.