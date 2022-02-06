Большунов: вопросы о допинге задавать в нашу сторону неправильно

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Российский лыжник Александр Большунов после победы в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине ответил на вопрос о своём отношении к допингу.

«Олимпийским чемпионом просто так не становятся. На протяжении последних нескольких лет я доказываю это своими результатами. Что же касается допинга, то, когда я слышу эти слова, меня выворачивает наизнанку. Это несопоставимо со спортом. Здесь, на Олимпийских играх, находятся только чистые спортсмены, которые всегда сдают тесты. Подобные вопросы задавать в нашу сторону неправильно. У нас очень тяжёлые тренировки. Хотите посмотреть, как мы тренируемся, — приезжайте, смотрите. И тогда у вас этих вопросов больше не возникнет», — сказал Большунов в ответ на вопрос иностранного журналиста.

Российский лыжник одержал победу в скиатлоне и принёс своей команде первую золотую медаль на Играх в Пекине.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил мнение, что Большунов заслужил звание Героя России.