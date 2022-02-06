Тихонов считает, что Большунов заслужил звание Героя России

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал выступление российских лыжников в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Большунов достоин звания Героя России. А Елена Вяльбе и Юрий Бородавко должны стать Героями Труда вместо таких, как Губерниев, которых награждают орденами Александра Невского. Они по-настоящему заслужили, настоящие пахари, не сидят на газовой трубе. Так сильно порадовали всю страну, все аплодируют. Такую радость подарили! Что касается Клебо, то он затаился, решил на следующих дистанциях сосредоточиться. Явно хитрит, он ведь силён, сегодня тактически провёл гонку, не расходуя сил», — сказал Тихонов Sport24.

Большунов принёс первую золотую медаль в копилку сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине. Соревнования завершатся 20 февраля.

Ранее Тихонов заявил, что если бы Спицов и Большунов не падали, не о чем прессе было бы писать.