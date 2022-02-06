Тихонов: если бы Спицов и Большунов не падали, не о чем прессе было бы писать

«Помните, что я говорил? Золото без серебра не появится. Вот, пожалуйста: у нас золото и серебро. Если бы Спицов и Большунов не падали, то прессе не о чем было бы писать — упал, встал, ещё раз упал, интрига. Главное, что первое и второе места, я поздравляю старшего тренера сборной России Юрия Бородавко и президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе. Ей ведь предлагали уйти с поста президента федерации, молодец, доказала всем бездарям», — цитирует Тихонова ТАСС.
Большунов принёс первую золотую медаль в копилку сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине. Соревнования завершатся 20 февраля.
Ранее Поздняков заявил, что Большунов и Спицов были на голову выше соперников.