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Тихонов: если бы Спицов и Большунов не падали, не о чем прессе было бы писать

Тихонов: если бы Спицов и Большунов не падали, не о чем прессе было бы писать
06.02.2022, 12:25 |

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о золоте Александра Большунова и серебре Дениса Спицова в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Тихонов: если бы Спицов и Большунов не падали, не о чем прессе было бы писать
  • ©Maddie Meyer/Getty Images

«Помните, что я говорил? Золото без серебра не появится. Вот, пожалуйста: у нас золото и серебро. Если бы Спицов и Большунов не падали, то прессе не о чем было бы писать — упал, встал, ещё раз упал, интрига. Главное, что первое и второе места, я поздравляю старшего тренера сборной России Юрия Бородавко и президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе. Ей ведь предлагали уйти с поста президента федерации, молодец, доказала всем бездарям», — цитирует Тихонова ТАСС.

Большунов принёс первую золотую медаль в копилку сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине. Соревнования завершатся 20 февраля.

Ранее Поздняков заявил, что Большунов и Спицов были на голову выше соперников.

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