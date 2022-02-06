Тихонов: если бы Спицов и Большунов не падали, не о чем прессе было бы писать

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о золоте Александра Большунова и серебре Дениса Спицова в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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