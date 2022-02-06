Поздняков: Большунов и Спицов были на голову выше соперников

|

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков восхитился выступлением лыжников Александра Большунова и Дениса Спицова в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Это фантастическая победа наших лыжников — Саша и Денис были на голову выше своих соперников. Мне не удалось посмотреть концовку, к сожалению, — было заседание исполкома Ассоциации национальных олимпийских комитетов», — сказал Поздняков ТАСС.

При этом глава ОКР признался, что во время мероприятия произошёл забавный эпизод. Поздняков случайно нажал на телефон и включил аудиофайл с фрагментом первого концерта Петра Ильича Чайковского.

«Все решили, что это добрый знак, так и получилось. Поздравляю всех, всю команду, всех наших болельщиков», — добавил Поздняков.

Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Спицов взял серебро, уступив соотечественнику 1 минуту 11 секунд. Бронза досталась финскому лыжнику Йиво Нисканену (+ 2:00,2).

Ранее трёхкратный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Максим Вылегжанин выразил мнение, что победа норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо на «Тур де Ски» придала заряд энергии россиянину Александру Большунову в преддверии Олимпиады в Пекине.