Вылегжанин: успех Клебо на «Тур де Ски» придал Большунову спортивную злость

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Трёхкратный призёр Олимпийских игра по лыжным гонкам Максим Вылегжанин выразил мнение, что победа норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо на «Тур де Ски» придала заряд энергии россиянину Алекандру Большунову в преддверии Олимпиады в Пекине.

«Я думаю, за счёт подготовки (Большунов победил в скиатлоне. — RT), в том числе психологической. Думаю, как раз Клебо, который не оставил ему шансов на «Тур де Ски», придал Большунову спортивную злость, и он готовился», — сказал Вылегжанин ТАСС.

По словам призёра Олимпиады, выступление Большунова в скиатлоне на Играх в Пекине может войти в историю. Вылегжанин отметил, что на столь статусных соревнованиях гонки крайне редко выигрывают с подобным отрывом.

Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Спицов взял серебро, уступив соотечественнику 1 минуту 11 секунд. Бронза досталась финскому лыжнику Ийво Нисканену (+ 2:00,2).

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Вылегжанин завоевал три серебряные медали — в эстафете 4 × 10 км, командном спринте классическим стилем и гонке на 50 км.

Ранее почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков назвал Большунова героем после победы в скиатлоне на Играх в Пекине.