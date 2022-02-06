Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, у Спицова — серебро

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Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на 30 км на Олимпийских играх в Пекине.

25-летний россиянин пробежал 15 км классическим и 15 км коньковым стилем за 1 час 16 минут 09,8 секунды. При этом на старте гонки Александр упал, но сумел вернуться в группу лидеров.

Второе место занял его соотечественник Денис Спицов с отставанием на 1 минуту 11 секунд. Тройку лучших замкнул Иво Нисканен из Финляндии (+2:00,2).

Таким образом, Большунов принёс сборной России первое золото на ОИ-2022.

Ранее сообщалось, что Большунов выигрывал полторы минуты у лидера норвежской команды Йоханнеса Клебо после половины гонки в скиатлоне.