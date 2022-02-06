Большунов выигрывает полторы минуты у Клебо после половины гонки в скиатлоне

После завершения классического хода Большунов оказался на пит-стопе вторым. Он опережает Клебо на 1 минуту 39 секунд.
RT ведёт текстовую трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что Большунов упал во время скиатлона на Играх в Пекине.
Российский лыжник Александр Большунов выигрывает около полутора минут у лидера норвежской команды Йоханнеса Клебо после прохождения 15 км в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.
После завершения классического хода Большунов оказался на пит-стопе вторым. Он опережает Клебо на 1 минуту 39 секунд.
RT ведёт текстовую трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что Большунов упал во время скиатлона на Играх в Пекине.