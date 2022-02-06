Большунов выигрывает полторы минуты у Клебо после половины гонки в скиатлоне

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Российский лыжник Александр Большунов выигрывает около полутора минут у лидера норвежской команды Йоханнеса Клебо после прохождения 15 км в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

© AP Photo/Aaron Favila