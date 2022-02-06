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Большунов выигрывает полторы минуты у Клебо после половины гонки в скиатлоне

Большунов выигрывает полторы минуты у Клебо после половины гонки в скиатлоне
06.02.2022, 10:46 |

Российский лыжник Александр Большунов выигрывает около полутора минут у лидера норвежской команды Йоханнеса Клебо после прохождения 15 км в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

Большунов выигрывает полторы минуты у Клебо после половины гонки в скиатлоне
  • © AP Photo/Aaron Favila

После завершения классического хода Большунов оказался на пит-стопе вторым. Он опережает Клебо на 1 минуту 39 секунд.

RT ведёт текстовую трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что Большунов упал во время скиатлона на Играх в Пекине.

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