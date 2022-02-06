Большунов против Клебо: российские лыжники борются за медали скиатлона на Олимпиаде-2022

На зимних Олимпийских играх в Пекине продолжаются соревнования по лыжным гонкам. Мужчины разыгрывают медали в скиатлоне на 30 км. Россиянин Александр Большунов является действующим чемпионом мира в этой дисциплине. Вместе с ним с норвежцами борются Денис Спицов, Артём Мальцев и Алексей Червоткин. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Этот побег Нисканена и Большунова напоминает марафон на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Тогда они тоже оторвались ото всех и собирались разыгрывать между собой золото и серебро, но россиянин не стал менять лыжи и в итоге отпустил финна. Тогда он был ещё совсем молодым и неопытным лыжником, сейчас от него такой ошибки можно не ждать.
А уже если россияне применят командную тактику и задержат норвежцев за собой, то Большунов определённо будет им благодарен.
Нисканен и Большунов оторвались на пять секунд. Будет тяжело всю гонку так пройти, но вдруг этот побег действительно сработает? Всё бывает.
Нисканен решил поиграть мускулами и уйти в небольшой отрыв. С его стороны это вполне допустимо — он определённо лучший классист на данный момент. Большунов пошёл за ним в погоню, группа остальных лыжников держится чуть позади.
Год назад Большунов тоже падал во время 15-километрового масс-старта на этапе Кубка мира в Фалуне. И это не помешало ему одержать победу. Если инвентарь не сломан, то россиянин спокойно может продолжать борьбу.
Всё, вернулся Большунов в начало пелотона, теперь он вместе с норвежцами лидирует.
Мальцев как раз бежит впереди, рядом с ним Гольберг, недалеко и Спицов. Большунов преодолел отметку 3,8 км 13-м. Червоткин опустился уже очень глубоко, хотя ему классическим ходом можно выходить вперёд.
Другим россиянам теперь стоит придержать пелотон, чтобы Большунов успел вернуться вперёд.
А вот и первый инцидент в гонке! Большунов упал на повороте! Но поломок никаких нет, он вернулся в борьбу.
😱😱😱 Падение! Увы, но это Саша Большунов— Матч ТВ (@MatchTV) February 6, 2022
Хорошо, что сразу поднялся и продолжил гонку. Все идут в группе, так что еще будет возможность догнать и вернуться в лидеры пелотона
Вся наша поддержка сейчас с тобой, Сан Саныч ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/vdUdsqmLpM
Для больших поклонников лыж расскажем о характеристиках трассы. Круг классического хода составляет 3826 м, конькового — 3844 м. Максимальный подъём составляет 42 и 44 м, общая протяжённость подъёма — 149 и 151 м. Пробежать нужно 8 кругов за гонку.
А затем у российских лыжников началась обидная полоса неудач в этой дисциплине. В 2010 году четвёртым стал Александр Легков, затем в шаге от медалей оказался Максим Вылегжанин, а в Пхёнчхане, как мы уже сказали, не повезло Денису Спицову. Пора бы уже возвращаться на пьедестал почёта.
Единственным олимпийским призёром в скиатлоне из россиян был Евгений Дементьев. 16 лет назад он стал чемпионом на Играх в Турине, выиграв всего 0,6 секунды у норвежца Фруде Эстиля.
Напомним, что сначала лыжники бегут 15 км классическим стилем, затем переобувают лыжи и продолжают гонку уже коньковым ходом.
Поехали! 70 лыжников отправились покорять 30-километровую дистанцию!
Would you rather run a marathon or do a skiathlon?— NBC Olympics (@NBCOlympics) February 6, 2022
Watch the men's skiathlon NOW on @USA_Network and @peacockTV. #WinterOlympics // #WatchWithUSpic.twitter.com/bTKULoDNin
Четыре года назад норвежцы заняли весь пьедестал почёта, а лучшим из россиян был Спицов, занявший четвёртое место. Но только один призёр Пхёнчхана выступит сегодня. Чемпион Симен Крюгер не бежит из-за положительного теста на коронавирус, а Мартин Юнсруд Сундбю уже не входит в сборную Норвегии.
Погодные условия сегодня чуть лучше, чем были накануне. Ветер по-прежнему задувает, но хотя бы потеплело до -7 °С.
У сборной России по лыжным гонкам уже есть первая медаль. Вчера Наталья Непряева уступила только норвежке Терезе Йохауг в скиатлоне. Бронза, кстати, досталась австрийке Терезе Штадлобер, что подтверждает: за медали борются не только россияне и норвежцы.
The 1️⃣ gold of Beijing 2022 #CrossCountrySkiing— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 5, 2022
Women's 7.5km+7.5km Skiathlon #Gold THERESE JOHAUG-NOR #Silver NATALIA NEPRYAEVA-ROC #Bronze TERESA STADLOBER-AUT
Congratulations!🎊#Beijing2022#Olympics#BingDwenDwen#TogetherForASharedFuture
📸: GettyImages pic.twitter.com/U9lu8i2Gbk
Не стоит забывать и о соперниках из других стран. Выделить стоит финна Ийво Нисканена, британца Эндрю Масгрейва, француза Мориса Монифика, итальянца Франческо де Фабиани. Шансов на медали у них меньше, но всё-таки они не потеряны, пока гонка не закончилась.
Главным соперником россиян традиционно будет сборная Норвегии. За неё выступят лидер Кубка мира и трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, чемпион мира в скиатлоне 2019 года Шюр Рёте, действующий бронзовый призёр ОИ в скиатлоне Ханс Холунд и чемпион мира в эстафете Пол Гольберг.
В этом сезоне лыжники не соревновались в скиатлоне, но Большунову принадлежит звание лидера дистанционного зачёта Кубка мира. Он одинаково хорошо бегает гонки классическим и коньковым стилем, поэтому от него можно как минимум ждать борьбы до самого финиша.
Сегодня российские болельщики вправе ожидать первой золотой медали на этих Играх. Большунов является действующим чемпионом мира в скиатлоне и одним из лучших дистанционных гонщиков. Даже в одиночку он может противостоять соперникам из Норвегии, что как раз показывал на прошлогоднем первенстве планеты.
За сборную России выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Артём Мальцев и Денис Спицов. Только для Мальцева это будет первый олимпийский забег в карьере.
Доброе утро всем поклонникам спорта! Скоро на зимних Олимпийских играх в Пекине в борьбу вступят лыжники. Их первым видом программы станет скиатлон на 30 км. Гонка стартует в 10:00 мск.
В 10.00 по Москве стартует мужской скиатлон. Вмешается ли кто-то в дуэль Александра Большунова и его многолетнего оппонента Йоханнеса Клебо? Следите за гонкой с прямой текстовой трансляцией от Olymipcs: https://t.co/3spFcekQBDpic.twitter.com/xayEFEvSht— Олимпийские игры (@Olympia_da) February 6, 2022