Большунов против Клебо: российские лыжники борются за медали скиатлона на Олимпиаде-2022

| Владимир Зайвый

На зимних Олимпийских играх в Пекине продолжаются соревнования по лыжным гонкам. Мужчины разыгрывают медали в скиатлоне на 30 км. Россиянин Александр Большунов является действующим чемпионом мира в этой дисциплине. Вместе с ним с норвежцами борются Денис Спицов, Артём Мальцев и Алексей Червоткин. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.