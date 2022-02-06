Жуков назвал Большунова героем после победы в скиатлоне на ОИ-2022

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Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал успех отечественных лыжников Александра Большунова и Дениса Спицова в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Потрясающая гонка, Саша Большунов — просто герой. Но и Денис Спицов — тоже молодец, мало кто ожидал. Это не просто победа, а ещё с таким колоссальным запасом», — заявил Жуков ТАСС, выразив надежду, что российские лыжники продолжат выступать так же успешно.

По словам Жукова, российские лыжники блестяще выступают на Олимпиаде в Пекине, лишним подтверждением чему стал триумф в мужском скиатлоне. Он отметил, что ранее спортсменам не удавалось побеждать с подобным отрывом.

Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Спицов взял серебро, уступив соотечественнику 1 минуту 11 секунд. Бронза досталась финскому лыжнику Йиво Нисканену (+ 2:00,2).

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу своего подопечного Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.