Бородавко: сегодня Большунов продемонстрировал своё преимущество над всеми

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу своего подопечного Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

««У Саши сезон складывался тяжело, он болел, пропускал тренировки, но желание много работать, становиться лучше, совершенствоваться — оно никуда не делось. Сегодня Большунов, считаю, в полной мере продемонстрировал своё преимущество над всеми. Никто даже рядом не оказался — не смог составить конкуренцию», — сказал Бородавко RT.

При этом специалист затрудняется сказать, ожидал ли он такого результата от 25-летнего спортсмена.

«Всё-таки норвежцы на протяжении сезона показывали очень серьёзные секунды. Йоханнес Клебо был явным фаворитом, форма, на которую он сумел выйти к январю, когда выступал в «Тур де Ски», была просто фантастической. И кто мог предположить, что сегодня всё так перевернётся? Сегодня наш день, поистине наш», — добавил Бородавко.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам 2006 года Евгений Дементьев назвал секрет успеха Большунова и Денис Спицова в скиатлоне.