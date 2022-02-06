Олимпийский чемпион Дементьев назвал секрет успеха Большунова и Спицова в скиатлоне

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам 2006 года Евгений Дементьев прокомментировал триумф Александра Большунова и Дениса Спицова в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, завоевавших золото и серебро соответственно.

«Это здорово! Давно таких финишей не было. Поздравляю ребят. Классное выступление. Первое и второе место. Спортсмены всё сделали правильно. Такой огромный отрыв — однозначно результат подготовки», — сказал Дементьев «Спорт-Экспрессу».

По его словам, в ходе гонки на 30 км на руку российским спортсменам сыграли тяжёлые условия и морозы. Также Дементьев признался, что считает результат российских лыжников превосходным.

Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Спицов взял серебро, уступив соотечественнику 1 минуту 11 секунд. Бронза досталась финскому лыжнику Йиво Нисканену (+02:00,2).

Ранее вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин признался, что горд за Большунова и Спицова.