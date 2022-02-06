Крянин: гордость за Большунова и Спицова

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Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин поделился мнением об успехе российских лыжников Александра Большунова и Дениса Спицова, завоевавших золото и серебро на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Огромное спасибо тренерскому штабу, Юрию Викторовичу Бородавко, что подготовил таких ребят. Они реализовались на все сто процентов. Просто гордость за Большунова и Спицова! Уважение к результату. Я даже не знаю, что сказать, только огромное поздравление. Мы болели, переживали за них, делали всё, что могли», — сказал Крянин «Чемпионату».

По его словам, успех Большунова и Спицова в скиатлоне является демонстрацией того, как они подготовились к гонке. При этом Крянин считает неправильным говорить, что россияне сходу захватили лидерство и выигрывали, а на результат повлияли множество факторов.

«Удача сегодня на нашей стороне, чем мы и гордимся», — добавил Крянин.

Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Спицов взял серебро, уступив соотечественнику 1 минуту 11 секунд. Бронза досталась финскому лыжнику Йиво Нисканену (+ 2:00,2).

Ранее известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что победой в скиатлоне Большунов «обессмертил себя».