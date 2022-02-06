Губерниев: Большунов сегодня обессмертил себя

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Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил успех отечественного лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Была программа — «Человек, Земля Вселенная». На этой лыжной земле Большунов раздвинул границы Вселенной! Просто улетел в космос! Феноменальная победа! Спицов тоже красавец! Саша Большунов себя сегодня обессмертил», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Журналист также отметил вклад тренера Юрия Бородавко в успех российского лыжника, назвав триумф Большунова «феноменальной победой специалиста».

Ранее сообщалось, что Большунов принёс сборной России первую золотую медаль на Играх в Пекине. Спортсмен стал сильнейшим в скиатлоне на 30 км. Кроме того, серебро завоевал Денис Спицов.